В Москве «Суперджет» сел мимо взлетной полосы

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет SSJ100. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincidents. Лайнер «ИрАэро» следовал по маршруту Сабетта — Москва и приземлился на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом Домодедово.
В компании «ИрАэро» РБК сообщили, что никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
В пресс-службе аэропорта «Домодедово» прокомментировали инцидент:
— В 14:17 по московскому времени самолет авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет.
Это далеко не первое происшествие с самолетом SSJ100 за последнее время. В мае прошлого года произошло крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. В результате погиб 41 человек. Следователи объявили виновным в происшествии командира корабля Дениса Евдокимова.