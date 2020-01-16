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В Москве «Суперджет» сел мимо взлетной полосы

Самолет «ИрАэро» летел в столицу с Ямала

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Никто из пассажиров самолета не пострадал

Никто из пассажиров самолета не пострадал

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет SSJ100. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincidents. Лайнер «ИрАэро» следовал по маршруту Сабетта — Москва и приземлился на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом Домодедово.

В компании «ИрАэро» РБК сообщили, что никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» прокомментировали инцидент:

— В 14:17 по московскому времени самолет авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу, расположенную вблизи аэродрома Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет.

Это далеко не первое происшествие с самолетом SSJ100 за последнее время. В мае прошлого года произошло крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. В результате погиб 41 человек. Следователи объявили виновным в происшествии командира корабля Дениса Евдокимова.

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самолетэкстренная посадкаДомодедово
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
16 янв 2020 в 16:40

Очередной пример коррумпированной страны, деньги разворовали и создали говно лет.

ваш господин
16 янв 2020 в 16:45

сделать его бортом №1

tina
16 янв 2020 в 18:15

Вот именно, что далееко не первое происшествие с этим самолетом....., но до сих пор летают т.к. перевозчики решают, что авось пронесет и еще заработаем.... А вот всякие контролирующие органы куда смотрят и что думают этот вопрос риторический