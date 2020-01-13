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СК завел дело на полицейских, задержавших Ивана Голунова

Их подозревают в превышении должностных полномочий

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Ранее в возбуждении этого же дела Голунову отказал суд

Ранее в возбуждении этого же дела Голунову отказал суд

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сам журналист написал сегодня в своем телеграм-канале. Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

При этом самому Голунову за пару недель до этого в возбуждении уголовного дела отказали. Он даже обращался в суд, но в начале декабря и там получил отказ.

Во второй половине декабря во время пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о деле Голунова, заявлял, что пять сотрудников МВД отстранены от работы и уволены из органов, а в отношении них заведены уголовных дела. Из постановления, которое Голунов прикладывает к своему посту, следует, что Следственный комитет подготовил уведомление 18 декабря — за сутки до пресс-конференции президента. Однако письмо от следователей журналист получил только сейчас.

Уведомление составили еще 18 декабря, но журналист получил его только 13 января

Уведомление составили еще 18 декабря, но журналист получил его только 13 января

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. При себе у журналиста якобы нашли свертки с белым веществом. История вызвала общественный резонанс: по всей стране проходили кампании в поддержку журналиста, а оперативники так и не смогли предъявить весомые доказательства по делу. 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, а ситуация связана с его профессиональной деятельностью.

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Иван Голуновполицияуголовное дело
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
13 янв 2020 в 18:57

наркоту толкают полицаи? таких ранее полицаев - вешали

Холодмаш
13 янв 2020 в 18:45

*Хранение " это даже штраф. Не Размер".
А вот как работают московские менты , это трэш и пипец.

Павел
13 янв 2020 в 18:22

За то, что подбросили наркотики наказание должно быть не ниже, чем за сами наркотики. А по правильному - выше