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«Охрана стояла и смотрела»: из-за розыгрыша призов ярославцы устроили давку в торговом центре

Почти пятьсот человек пришли на акцию в магазин

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После розыгрыша призов посетители кинулись на единственный эскалатор

После розыгрыша призов посетители кинулись на единственный эскалатор

Ярославцы в соцсетях пожаловались на давку, которая возникла в воскресенье, 12 января, в торговом центре «Лента» на Ленинградском проспекте. Куча народа пришла на розыгрыш призов от магазина игрушек.

— Вот так более 500 человек после розыгрыша в ТЦ «Лента» сегодня покидали место мероприятия. Один эскалатор работал на спуск, потом люди сами уже отключили второй эскалатор. Охрана стояла и смотрела на такую давку. А, не дай бог, был бы пожар, с такой эвакуацией люди бы просто передавили друг друга. Делаем работу над ошибками, господа организаторы! — написали в группе «Жесть Ярославль».

Видео: «Жесть Ярославль» / Vk.com

В комментариях люди пишут, что пожарные лестницы тоже были закрыты, охрана на них людей почему-то не пускала.

— Мне и даром ничего не надо, чтоб толкаться в таком количестве народа! — возмутился один из ярославцев под постом.

Мы отправили запрос о ситуации организаторам розыгрыша и руководству торгового центра. Ждем ответ.

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давка в торговом центре
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КОММЕНТАРИИ (12)

Инженер
13 янв 2020 в 12:45

Путинский электорат. Во все красе.

Жоржик
13 янв 2020 в 11:46

жесть это ж весь город почти пришёл ))) пол ляма .

Фото пользователя
13 янв 2020 в 11:43

Екатерина! 500 чел- это не полмиллиона!