«Охрана стояла и смотрела»: из-за розыгрыша призов ярославцы устроили давку в торговом центре

Ярославцы в соцсетях пожаловались на давку, которая возникла в воскресенье, 12 января, в торговом центре «Лента» на Ленинградском проспекте. Куча народа пришла на розыгрыш призов от магазина игрушек.



— Вот так более 500 человек после розыгрыша в ТЦ «Лента» сегодня покидали место мероприятия. Один эскалатор работал на спуск, потом люди сами уже отключили второй эскалатор. Охрана стояла и смотрела на такую давку. А, не дай бог, был бы пожар, с такой эвакуацией люди бы просто передавили друг друга. Делаем работу над ошибками, господа организаторы! — написали в группе «Жесть Ярославль».