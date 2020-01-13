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«Орали от боли»: в суд передали дело водителя, врезавшегося в автобус

Подробности ДТП в Ярославле

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Машина разбилась всмятку

Машина разбилась всмятку

В Ярославле прокуратура передала в суд дело о ДТП, которое произошло 12 сентября 2018 года. Тогда на Юго-Западной окружной дороге столкнулись автомобиль и автобус.

— Водитель легковушки был жив, но орал от боли, — рассказывал ярославец Дмитрий, ставший свидетелем аварии.

Водителя «десятки» и пассажира на переднем сиденье зажало так, что потребовалась помощь спасателей.

— Водитель автомобиля «Лада-2110» выехал на красный сигнал светофора и произвел столкновение с автобусом. В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжкий вред здоровью. Еще две пассажирки автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры автобуса не пострадали, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Полиция провела все экспертизы. Если суд признает водителя виновным, ему грозит лишение свободы на два года.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

Иван
13 янв 2020 в 11:07

Одни кричат от боли, а я завыл с тоски-и!

Жора
13 янв 2020 в 11:01

водитель легковушки наверно не знал что если выехать на красный свет то может быть больно