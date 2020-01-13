«Орали от боли»: в суд передали дело водителя, врезавшегося в автобус

В Ярославле прокуратура передала в суд дело о ДТП, которое произошло 12 сентября 2018 года. Тогда на Юго-Западной окружной дороге столкнулись автомобиль и автобус.

— Водитель легковушки был жив, но орал от боли, — рассказывал ярославец Дмитрий, ставший свидетелем аварии.

Водителя «десятки» и пассажира на переднем сиденье зажало так, что потребовалась помощь спасателей.



— Водитель автомобиля «Лада-2110» выехал на красный сигнал светофора и произвел столкновение с автобусом. В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжкий вред здоровью. Еще две пассажирки автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры автобуса не пострадали, — рассказали в УМВД по Ярославской области.