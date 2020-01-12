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Происшествия

«Меня до сих пор трясёт»: на съезде с Октябрьского моста гонщик смял в кучу четыре автомобиля

Очевидцы ДТП в Ярославле рассказали, как у них на глазах бились  машины

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Один гонщик собрал сразу четыре автомобиля&nbsp;

Один гонщик собрал сразу четыре автомобиля 

Сегодня вечером в центре Ярославля произошло массовое ДТП. Очевидцы рассказывают, как произошло столкновение сразу четырёх машин на съезде с Октябрьского моста. 

— Меня трясет до сих пор, все произошло перед моим носом. Он меня обогнал на большой скорости во время затяжного поворота с моста, сигналил, подрезал и через секунду его занесло и закрутило с выносом на встречную полосу. Я как в замедленном кино всё это смотрела, — рассказала Мила Ержанова, чудом избежавшая этого месива из машин. — Виновник на «Дэо» ехал. 

По словам очевидцев, легковушку выкинуло на встречную полосу, таким образом он задел машины и там, и те, что ехали перед ним по направлению в центр. 

— Я видела, как виновник взял пакетик с заднего сиденья, и собрался выйти из авто, — говорит Мила. — Я сразу подумала, что нетрезвый. 

ДТП из четырёх машин

Кому-то не повезло особенно сильно оказаться зажатым ударом с двух сторон. В аварии пострадало только железо, обошлось без человеческих жертв. 

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ДТПМассовое ДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
13 янв 2020 в 00:26

Славу богу без пострадавших. На наш век железо хватит.