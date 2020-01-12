«Меня до сих пор трясёт»: на съезде с Октябрьского моста гонщик смял в кучу четыре автомобиля

— Меня трясет до сих пор, все произошло перед моим носом. Он меня обогнал на большой скорости во время затяжного поворота с моста, сигналил, подрезал и через секунду его занесло и закрутило с выносом на встречную полосу. Я как в замедленном кино всё это смотрела, — рассказала Мила Ержанова, чудом избежавшая этого месива из машин. — Виновник на «Дэо» ехал.

Сегодня вечером в центре Ярославля произошло массовое ДТП. Очевидцы рассказывают, как произошло столкновение сразу четырёх машин на съезде с Октябрьского моста.

По словам очевидцев, легковушку выкинуло на встречную полосу, таким образом он задел машины и там, и те, что ехали перед ним по направлению в центр.

— Я видела, как виновник взял пакетик с заднего сиденья, и собрался выйти из авто, — говорит Мила. — Я сразу подумала, что нетрезвый.