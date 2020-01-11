«Вождение неадекватное»: момент ДТП с пострадавшими на Московском проспекте попал на видео

Момент ДТП на Московском проспекте 11 января в Ярославле, когда машина пробила ограждение посередине дороги и опрокинулась на крышу, попал на видеокамеру, установленную на одном из домов. Его в группу 76.RU во «ВКонтакте» выложил Станислав Кузнецов.



На записи видно, что авария произошла в 7 часов 21 минуту.



— Вождение явно неадекватное, резкие перестроения, — комментируют в группе читатели.



Машина действительно, перед тем как врезаться, переехала из крайнего левого в крайний правый ряд, ее начало таскать из стороны в сторону, она задела проезжавшую мимо машину, затем, резко уйдя влево, протаранила забор и перевернулась на крышу на встречной полосе.

