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«Вождение неадекватное»: момент ДТП с пострадавшими на Московском проспекте попал на видео

Перед тем как устроить аварию, автомобиль резко перестраивался из ряда в ряд на дороге в Ярославле

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Машина резко перестраивалась из ряда в ряд

Машина резко перестраивалась из ряда в ряд

Момент ДТП на Московском проспекте 11 января в Ярославле, когда машина пробила ограждение посередине дороги и опрокинулась на крышу, попал на видеокамеру, установленную на одном из домов. Его в группу 76.RU во «ВКонтакте» выложил Станислав Кузнецов.

На записи видно, что авария произошла в 7 часов 21 минуту.

— Вождение явно неадекватное, резкие перестроения, — комментируют в группе читатели.

Машина действительно, перед тем как врезаться, переехала из крайнего левого в крайний правый ряд, ее начало таскать из стороны в сторону, она задела проезжавшую мимо машину, затем, резко уйдя влево, протаранила забор и перевернулась на крышу на встречной полосе.

Видео: Станислав Кузнецов

— По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21099 произвел столкновение с автомобилем «Рено». После столкновения произвел наезд на ограждение с последующим опрокидыванием, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Очевидцы говорят, что те, кто находился в машине, сбежали с места ДТП. В полиции подтвердили, что на момент прибытия наряда ГИБДД в ВАЗе действительно никого не было. За медицинской помощью водитель и возможные пассажиры перевернутой машины не обращались. Зато травмы получила 23-летняя девушка из «Рено».

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Идет поиск водителя.

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ДТП на Московском проспекте
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
11 янв 2020 в 16:01

по номеру пробьют,будут платить рене.

ваш господин
11 янв 2020 в 15:22

рауфик ни в чем не виноват. виноват - забор , он кааак напрыгнет😁