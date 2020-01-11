«Вождение неадекватное»: момент ДТП с пострадавшими на Московском проспекте попал на видео

Момент ДТП на Московском проспекте 11 января в Ярославле, когда машина пробила ограждение посередине дороги и опрокинулась на крышу, попал на видеокамеру, установленную на одном из домов. Его в группу 76.RU во «ВКонтакте» выложил Станислав Кузнецов.
На записи видно, что авария произошла в 7 часов 21 минуту.
— Вождение явно неадекватное, резкие перестроения, — комментируют в группе читатели.
Машина действительно, перед тем как врезаться, переехала из крайнего левого в крайний правый ряд, ее начало таскать из стороны в сторону, она задела проезжавшую мимо машину, затем, резко уйдя влево, протаранила забор и перевернулась на крышу на встречной полосе.
Видео: Станислав Кузнецов
— По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21099 произвел столкновение с автомобилем «Рено». После столкновения произвел наезд на ограждение с последующим опрокидыванием, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Очевидцы говорят, что те, кто находился в машине, сбежали с места ДТП. В полиции подтвердили, что на момент прибытия наряда ГИБДД в ВАЗе действительно никого не было. За медицинской помощью водитель и возможные пассажиры перевернутой машины не обращались. Зато травмы получила 23-летняя девушка из «Рено».
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Идет поиск водителя.