Устроили ДТП и сбежали: в аварии с перевернутой машиной на Московском проспекте пострадала девушка

В УМВД по Ярославской области рассказали подробности аварии, которая произошла утром 11 января на Московском проспекте. Здесь машина протаранила ограждение, разделяющее полосы движения и перевернулась на крышу.
— По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 21099 произвел столкновение с автомобилем «Рено». После столкновения произвел наезд на ограждение с последующим опрокидыванием, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Видео: Алексей Страусов, «Ярославль LIVE» / Vk.com, «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
Очевидцы говорят, что те, кто находился в машине, сильно не пострадали. И даже умудрились сбежать с места ДТП.
— На момент прибытия наряда ГИБДД в автомобиле ВАЗ-21099 никого не было, — подтвердили в полиции.
Позже за медпомощью обратилась пассажирка автомашины «Рено» — 23-летняя девушка.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и разыскивают водителя ВАЗа.
Между тем, в сети появилось видео самого момента аварии. На нем видно, как водитель резко перестраивается из ряда в ряд и теряет управление.