Устроили ДТП и сбежали: в аварии с перевернутой машиной на Московском проспекте пострадала девушка

В УМВД по Ярославской области рассказали подробности аварии, которая произошла утром 11 января на Московском проспекте. Здесь машина протаранила ограждение, разделяющее полосы движения и перевернулась на крышу.

— По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 21099 произвел столкновение с автомобилем «Рено». После столкновения произвел наезд на ограждение с последующим опрокидыванием, — уточнили в пресс-службе ведомства.