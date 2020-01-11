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Происшествия

Устроили ДТП и сбежали: в аварии с перевернутой машиной на Московском проспекте пострадала девушка

Новые подробности серьезного дорожного происшествия в Ярославле

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В УМВД по Ярославской области рассказали подробности аварии, которая произошла утром 11 января на Московском проспекте. Здесь машина протаранила ограждение, разделяющее полосы движения и перевернулась на крышу.

— По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 21099 произвел столкновение с автомобилем «Рено». После столкновения произвел наезд на ограждение с последующим опрокидыванием, — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Очевидцы говорят, что те, кто находился в машине, сильно не пострадали. И даже умудрились сбежать с места ДТП.

— На момент прибытия наряда ГИБДД в автомобиле ВАЗ-21099 никого не было, — подтвердили в полиции.

Позже за медпомощью обратилась пассажирка автомашины «Рено» — 23-летняя девушка.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и разыскивают водителя ВАЗа.

Между тем, в сети появилось видео самого момента аварии. На нем видно, как водитель резко перестраивается из ряда в ряд и теряет управление.

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ДТП на Московском проспекте
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
11 янв 2020 в 14:43

Поищите красный мокасин где-то точно рядом валяется, ну на крайняк с четок на лобовом отпечатки будут

Гость
11 янв 2020 в 14:39

да уж бухие-бухие, а удрать сообразили

Гость
11 янв 2020 в 14:35

Значит были бухте или под наркотой.