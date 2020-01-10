10 января пятница
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.23
eur 68.06
СЕЙЧАС +0°С
usd 61.23
eur 68.06

Ведущие

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле водителя, устроившего пьяные гонки с полицией, оштрафовали 17 раз. Видео

Мужчина гонял по кругу

947
Обсудить

Поделиться

Вокруг бассейна намотали два круга

Вокруг бассейна намотали два круга

В конце декабря жители Ярославля наблюдали яркое шоу: по кварталу вокруг бассейна «Спортлайн» наматывал круги автомобиль, а вслед за ним с мигалками  — полицейская машина.

— На втором круге сдался у бассейна, — пишет Александр Щербаков, снявший происходящее на видео.

Мы обратились с запросом в полицию. В УМВД рассказали, что не раз уже видели гонщика.

— Мужчина неоднократно был лишён прав. Он проигнорировал законные требования сотрудников об остановке, увеличил скорость, намереваясь скрыться, при этом неоднократно нарушил Правила дорожного движения. В отношении мужчины составлено 17 административных протоколов: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования сотрудника правоохранительных органов об остановке, — рассказали порталу 76.RU в УМВД по Ярославской области.

Видео: Александр Щербаков / Facebook.com

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

погоняавтоДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!