В Ярославле водителя, устроившего пьяные гонки с полицией, оштрафовали 17 раз. Видео

13 декабря 2019
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Мужчина гонял по кругу
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В конце декабря жители Ярославля наблюдали яркое шоу: по кварталу вокруг бассейна «Спортлайн» наматывал круги автомобиль, а вслед за ним с мигалками — полицейская машина.
— На втором круге сдался у бассейна, — пишет Александр Щербаков, снявший происходящее на видео.
Мы обратились с запросом в полицию. В УМВД рассказали, что не раз уже видели гонщика.
— Мужчина неоднократно был лишён прав. Он проигнорировал законные требования сотрудников об остановке, увеличил скорость, намереваясь скрыться, при этом неоднократно нарушил Правила дорожного движения. В отношении мужчины составлено 17 административных протоколов: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования сотрудника правоохранительных органов об остановке, — рассказали порталу 76.RU в УМВД по Ярославской области.
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