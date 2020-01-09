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Хозяйка квартиры, жильцы которой разгромили лифт: «Я не знаю, что с ними сделаю»

Студенты в Ярославле разнесли новое оборудование и теперь поплатятся за это

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Вандализм по-новогоднему будет стоить 15 тысяч рублей

Вандализм по-новогоднему будет стоить 15 тысяч рублей

В Ярославле в доме, который построили и сдали совсем недавно, уже похулиганили вандалы. Это произошло сегодня ранним утром. Новый лифт, который ещё не освободили от строительной обшивки, разгромила толпа ярославских студентов. Молодые люди — не собственники жилья, а всего лишь квартиранты. Жилье им сдает женщина, которая в Ярославле не проживает.

— Я в шоке от того, что мне рассказали, — сказала хозяйка квартиры Елена. — Я еще не решила, что буду делать с этими людьми.

Несмотря на то, что молодежь могут выселить, дело сделано — лифт разгромлен, щиты оторваны. В мэрии ответили, что решить вопрос о восстановлении лифта после произошедшего может только управляющая компания.

— Это произошло ранним утром, в 04:15, — рассказали в пресс-службе УК «Альфа Групп». — Молодые люди поднялись на четвертый этаж, вышли, а через две минуты снова вошли и начали отрывать защитные щиты. Сейчас виновники уже найдены. Зачинщик признался полностью и обещал возместить ущерб, который нанес, а это 15 тысяч рублей.

Как наказывать за такой вандализм?

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    вандалыновостройка
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    КОММЕНТАРИИ (12)

    лифтер
    9 янв 2020 в 22:00

    да ничего она им не сделает, договор то поди-ка не подписывала..

    гость
    9 янв 2020 в 21:51

    А где РАЗГРОМЛЕННЫЙ лифт? Все работает, ничего не разбито, кроме листов картона, которые аккуратно вытащили из лифта. Ребята даже кнопочку блокировки дверей периодически нажимали, а не поставили посторонний предмет между дверей, как , кстати, частенько делают сами жильцы, когда что-то долго заносят в лифт

    9 янв 2020 в 21:26

    Штраф, либо арест и исправительные + ремонт за их счет.
    При условии, что был надлежащим образом заключен договор нама.