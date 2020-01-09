Хозяйка квартиры, жильцы которой разгромили лифт: «Я не знаю, что с ними сделаю»

В Ярославле в доме, который построили и сдали совсем недавно, уже похулиганили вандалы. Это произошло сегодня ранним утром. Новый лифт, который ещё не освободили от строительной обшивки, разгромила толпа ярославских студентов. Молодые люди — не собственники жилья, а всего лишь квартиранты. Жилье им сдает женщина, которая в Ярославле не проживает.



— Я в шоке от того, что мне рассказали, — сказала хозяйка квартиры Елена. — Я еще не решила, что буду делать с этими людьми.



Несмотря на то, что молодежь могут выселить, дело сделано — лифт разгромлен, щиты оторваны. В мэрии ответили, что решить вопрос о восстановлении лифта после произошедшего может только управляющая компания.

