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Происшествия

Испугался чёрной кошки: суеверный водитель, устроивший смертельное ДТП, пойдёт под суд

Во время аварии в Ярославле погиб пассажир машины

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Спасателям пришлось доставать людей из искорёженной машины&nbsp;

Спасателям пришлось доставать людей из искорёженной машины 

В Ярославле в суд передали дело в отношении 31-летнего мужчины, устроившего смертельное ДТП. 

Всё случилось 27 августа в Заволжском районе. Водитель «Мицубиси-Лансер» ехал по улице Маяковского, но неожиданно свернул и врезался в дерево. Удар был такой, что машину измяло, как консервную банку. Спасателям пришлось вытаскивать людей из авто.

— Чтобы извлечь пострадавших, пришлось сначала отделить машину от дерева. Тросом зацепили переднее колесо автомобиля и с помощью пожарной машины её вытащили. Тело достали без применения каких-либо спецсредств. Вся операция заняла примерно 20 минут, — рассказывали тогда в «Центре гражданской защиты» Ярославской области.

Вместе с водителем в машине был 35-летний пассажир. От травм он скончался. Сам водитель вину свою признал. И на суде рассказал, что увидел черную кошку, которая перебегала дорогу, — поэтому он и решил свернуть. 

Теперь водителя ждёт суд.

— Предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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аварияДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

санитар леса
9 янв 2020 в 14:44

идиота кусок