Испугался чёрной кошки: суеверный водитель, устроивший смертельное ДТП, пойдёт под суд

В Ярославле в суд передали дело в отношении 31-летнего мужчины, устроившего смертельное ДТП.

Всё случилось 27 августа в Заволжском районе. Водитель «Мицубиси-Лансер» ехал по улице Маяковского, но неожиданно свернул и врезался в дерево. Удар был такой, что машину измяло, как консервную банку. Спасателям пришлось вытаскивать людей из авто.

— Чтобы извлечь пострадавших, пришлось сначала отделить машину от дерева. Тросом зацепили переднее колесо автомобиля и с помощью пожарной машины её вытащили. Тело достали без применения каких-либо спецсредств. Вся операция заняла примерно 20 минут, — рассказывали тогда в «Центре гражданской защиты» Ярославской области.