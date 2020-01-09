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Легковушку вынесло под фуру: в Ярославской области в ДТП погиб человек

Авария произошла рано утром

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Легковушку разворотило от удара&nbsp;

Легковушку разворотило от удара 

В Ярославской области на костромской трассе в первый же рабочий день после новогодних праздников произошла смертельная авария. В 06:45 в четверг, 9 января, легковушку «Рено-Логан» вынесло на встречу, прямо под фуру. Видео с места трагедии выложили в группу «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». В УМВД по Ярославской области рассказали, что от удара 57-летний водитель легковушки погиб на месте.

— И водитель легковушки, и водитель фуры — ярославцы, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — Обстоятельства произошедшего уточняются.

Если вы что-то знаете о погибшем водителе, напишите в сообщения группы во ВКонтакте или в мессенджеры (whatsapp. viber или telegram) по номеру 8(930)127-23-59.

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аварияДТП
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