Легковушку вынесло под фуру: в Ярославской области в ДТП погиб человек

В Ярославской области на костромской трассе в первый же рабочий день после новогодних праздников произошла смертельная авария. В 06:45 в четверг, 9 января, легковушку «Рено-Логан» вынесло на встречу, прямо под фуру. Видео с места трагедии выложили в группу «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». В УМВД по Ярославской области рассказали, что от удара 57-летний водитель легковушки погиб на месте.