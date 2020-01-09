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«Разворотило весь перед»: в Ярославской области столкнулись автобус и джип

В МЧС сообщили о состоянии людей, попавших в ДТП

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ДТП произошло на 155-м километре трассы Москва — Холмогоры

ДТП произошло на 155-м километре трассы Москва — Холмогоры

В Переславском районе Ярославской области на трассе М-8 произошло ДТП — столкнулись Suzuki Grand Vitara и автобус NEOPLAN.

— У джипа серьёзно разворотило весь перед, — рассказали очевидцы.

На этот раз обошлось без жертв

На этот раз обошлось без жертв

К счастью, серьёзных травм никто из людей не получил. По крайней мере, как сообщили в МЧС, медицинская помощь никому на месте аварии не понадобилась. Причину и все детали произошедшего устанавливают специалисты Госавтоинспекции.

Ещё одно ДТП с участием общественного транспорта произошло в Ярославле. Там трамвай протаранил легковушку.

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