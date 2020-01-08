Опубликованы имена погибших пилотов и бортпроводников самолета «Украинских авиалиний»: онлайн

Появился список погибших
Авиакомпания опубликовала официальный список погибших пассажиров. Среди них несколько маленьких детей, самому младшему был год.
Авиакомпания «Украинские авиалинии» опубликовала имена погибших членов экипажа самолета, который разбился в Иране.
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич;
- Гапоненко Владимир Иванович;
- Хоменко Сергей Анатольевич.
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна;
- Матьков Игорь Валерьевич;
- Микитюк Мария Михайловна;
- Лихно Денис Михайлович;
- Овчарук Валерия Евгеньевна;
- Сологуб Юлия Николаевна.
Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави выразил соболезнования иранскому и украинскому народам, а также всем родственникам погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает издание ISNA.
Российские авиакомпании начали менять маршруты рейсов, проходящих над Ираном, после авиакатастрофы под Тегераном. Как сообщает издание 360tv, первыми об этом заявили S7 и «Уральские авиалинии».
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Он направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которой передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
В «МАУ» сообщили, что потерпевший крушение самолет проходил плановое техническое обслуживание
Росавиация рекомендует не летать над Ираком и Ираном
Еще видео с места крушения самолета. Российским авиакомпаниям тем временем рекомендовали не летать над Ираком и Ираном.
Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело по факту авиакатастрофы.
— Должны быть отработаны все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка всего гражданского флота, — заявил президент Украины.
Граждан России на борту не было
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что появилась официальная информация о странах происхождения погибших в авиакатастрофе. Больше всего на борту было иранцев —
Глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пир-Хоссейн Куливанд заявил, что
Спасатели нашли среди останков самолета записку. Telegram-канал Mash утверждает, что в ней студент просит помощи с экзаменом у Бога.
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших граждан Украины, которые летели на разбившемся «Боинге»:
- Сергей Хоменко.
- Катерина Статник.
- Марина Микитюк.
- Валерия Овчарук.
- Володимир Гапоненко.
- Юлия Сологуб.
- Ольга Кобюк.
- Алена Малахова.
- Алексей Наумкин.
- Игорь Матков.
- Денис Лыхно.
МИД Украины готовит списки погибших. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
— Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы официальным сообщениям, — заявил он.
По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. В посольстве Украины в Иране исключили версию теракта или ракетной атаки.
Общество Красного Полумесяца в Иране опубликовало видео с места происшествия.
فتحی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران: همه ارگان های خدمات رسان هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی برا جمع آوری اجساد مسافران بوئینگ 737 در حال همکاری هستند. #هواپیمای_اوکراینی pic.twitter.com/Bh9dYu493H— هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) January 8, 2020
МИД Украины: все пассажиры и экипаж погибли
МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и экипажа рейса. Работает горячая линия. Телефон:
По данным Telegram-канала «Украина 24/7», среди пассажиров было два украинца. Также на борту находились граждане Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана. Большую часть пассажиров составляли граждане Ирана и Канады.
Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что на борту самолета находились
В Украине создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой. В его состав вошли премьер-министр Украины, министры обороны, внутренних и иностранных дел Украины, а также председатели службы безопасности, внешней разведки и службы по чрезвычайным ситуациям.
Волонтеры и сотрудники Общества Красного Полумесяца в Иране помогают пожарным искать останки погибших на месте происшествия.
В Министерстве дорог и городского развития Ирана подтвердили, что самолет разбился после возгорания двигателя. Сотрудник Министерства также сообщил, что пилот пытался предотвратить крушение, однако ему это не удалось.
Руководитель Общества Красного Полумесяца в Иране подчеркнул, что во время крушения самолета жилым домам не был нанесен ущерб.
Общество Красного Полумесяца в Иране обратилось к людям с просьбой не мешать проезду техники спасателей на место происшествия.
Глава Управления ЧС Ирана сообщил РИА «Новости», что большинство погибших в авиакатастрофе были гражданами Ирана.
По данным издания Presstv, в офисе губернатора Тегерана заявили, что в ближайшее время будет собрана комиссия для расследования крушения самолета
Причина крушения — возгорание двигателя
РИА «Новости» сообщает, что причиной крушения пассажирского самолета в Тегеране стало возгорание двигателя. Издание ссылается на официального представителя аэропорта.
Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших
Президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление о крушении. Он выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.
— Наше посольство собирает информацию об обстоятельствах трагедии и списке мертвых, — написал Зеленский в своих социальных сетях
Службы спасения обнаружили черный ящик украинского самолета
Глава управления ЧС Ирана подтвердил, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
Глава службы неотложной медицинской помощи Ирана Пир-Хоссейн Куливанд заявил, что пожар на месте крушения потушен.
По данным Telegram-канала Mash, спасателям предстоит собрать тела погибших на территории около двух гектаров. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что их будет сложно опознавать из-за тяжести повреждений.
Информация о количестве пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета постоянно меняется. Точных данных пока нет. Издание Presstv сообщает, что на борту находились
Еще фото с места крушения.
درخواست هلال احمر از مردم: در اطراف محل سقوط هواپیما تجمع نکنید— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مردم خواست که از حضور و تجمع در اطراف محل سقوط هواپیمای اوکراینی خودداری کنند.https://t.co/qFroNGrX2s pic.twitter.com/tQs0fSQ82w
На месте крушения самолета работают спецслужбы.
Иранское новостное агентства IRNA уточняет количество пассажиров и членов экипажа. Как рассказал изданию пресс-секретарь спасательных служб Ирана Моджтаба Кхаледи, на борту самолета находились
Совсем недавно, за несколько дней до Нового года, крушение самолета произошло в Казахстане. В результате него погибли
По данным CNN, большая часть пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета, погибли. Об этом сообщил глава службы неотложной медицинской помощи Ирана Пирхоссейн Куливанд.
Фото с места крушения
Появились первые фото с места аварии.
В соцсетях появилось видео, авторы которого утверждают, что на нем зафиксировано падение самолета. Ролик снят издалека, на нем видно только падающее горящее пятно.
Фото с места крушения лайнера. Информации о выживших пока нет.