Опубликованы имена погибших пилотов и бортпроводников самолета «Украинских авиалиний»: онлайн

В Иране разбился Boeing 737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 169 человек . Причиной аварии называется техническая неисправность. Мы следим за ситуацией онлайн.

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