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Опубликованы имена погибших пилотов и бортпроводников самолета «Украинских авиалиний»: онлайн

Boeing 737 разбился вскоре после вылета из Тегерана в Киев

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Самолет летел из Тегерана в Киев

Самолет летел из Тегерана в Киев

В Иране разбился Boeing 737 «Украинских авиалиний», летевший из Тегерана в Киев. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни, по предварительным данным, на борту находилось 169 человек. Причиной аварии называется техническая неисправность. Мы следим за ситуацией онлайн.

Если вам что-либо известно о пассажирах рейса, свяжитесь с нами через мессенджеры по номеру +7 909 704-57-70.

Екатерина Бормотова

Появился список погибших

Авиакомпания опубликовала официальный список погибших пассажиров. Среди них несколько маленьких детей, самому младшему был год.

Екатерина Бормотова

Авиакомпания «Украинские авиалинии» опубликовала имена погибших членов экипажа самолета, который разбился в Иране.

Пилоты: 

  • Наумкин Алексей Евгеньевич; 
  • Гапоненко Владимир Иванович; 
  • Хоменко Сергей Анатольевич. 

Бортпроводники: 

  • Статник Екатерина Олеговна; 
  • Матьков Игорь Валерьевич; 
  • Микитюк Мария Михайловна; 
  • Лихно Денис Михайлович; 
  • Овчарук Валерия Евгеньевна; 
  • Сологуб Юлия Николаевна.
Екатерина Бормотова

Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави выразил соболезнования иранскому и украинскому народам, а также всем родственникам погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает издание ISNA.

Екатерина Бормотова

Российские авиакомпании начали менять маршруты рейсов, проходящих над Ираном, после авиакатастрофы под Тегераном. Как сообщает издание 360tv, первыми об этом заявили S7 и «Уральские авиалинии».

Екатерина Бормотова

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Он направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которой передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Екатерина Бормотова

В «МАУ» сообщили, что потерпевший крушение самолет проходил плановое техническое обслуживание 6 января 2020-го. Расследовать происшествие будет международная комиссия при участии представителей компании Boeing.

Мария Захарова

Росавиация рекомендует не летать над Ираком и Ираном

Еще видео с места крушения самолета. Российским авиакомпаниям тем временем рекомендовали не летать над Ираком и Ираном.

Екатерина Бормотова

Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело по факту авиакатастрофы.

— Должны быть отработаны все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка всего гражданского флота, — заявил президент Украины.

Екатерина Бормотова

Граждан России на борту не было

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что появилась официальная информация о странах происхождения погибших в авиакатастрофе. Больше всего на борту было иранцев — 82 человека. Еще 63 — граждане Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по три человека из ФРГ и Великобритании.

Екатерина Бормотова

Глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пир-Хоссейн Куливанд заявил, что 147 пассажиров были иранцами.

Екатерина Бормотова

Спасатели нашли среди останков самолета записку. Telegram-канал Mash утверждает, что в ней студент просит помощи с экзаменом у Бога.

Екатерина Бормотова

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших граждан Украины, которые летели на разбившемся «Боинге»:

  1. Сергей Хоменко.
  2. Катерина Статник.
  3. Марина Микитюк.
  4. Валерия Овчарук.
  5. Володимир Гапоненко.
  6. Юлия Сологуб.
  7. Ольга Кобюк.
  8. Алена Малахова.
  9. Алексей Наумкин.
  10. Игорь Матков.
  11. Денис Лыхно.
Екатерина Бормотова

МИД Украины готовит списки погибших. Об этом сообщил Владимир Зеленский. 

— Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы официальным сообщениям, — заявил он.

Екатерина Бормотова

По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. В посольстве Украины в Иране исключили версию теракта или ракетной атаки.

Екатерина Бормотова

Общество Красного Полумесяца в Иране опубликовало видео с места происшествия.

Екатерина Бормотова

МИД Украины: все пассажиры и экипаж погибли

МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров и экипажа рейса. Работает горячая линия. Телефон: +380 44-238-16.

Екатерина Бормотова

По данным Telegram-канала «Украина 24/7», среди пассажиров было два украинца. Также на борту находились граждане Германии, Великобритании, Швеции, Афганистана. Большую часть пассажиров составляли граждане Ирана и Канады.

Екатерина Бормотова

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Екатерина Бормотова

В Украине создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой. В его состав вошли премьер-министр Украины, министры обороны, внутренних и иностранных дел Украины, а также председатели службы безопасности, внешней разведки и службы по чрезвычайным ситуациям.

Екатерина Бормотова

Волонтеры и сотрудники Общества Красного Полумесяца в Иране помогают пожарным искать останки погибших на месте происшествия.

Екатерина Бормотова

В Министерстве дорог и городского развития Ирана подтвердили, что самолет разбился после возгорания двигателя. Сотрудник Министерства также сообщил, что пилот пытался предотвратить крушение, однако ему это не удалось.

Екатерина Бормотова

Руководитель Общества Красного Полумесяца в Иране подчеркнул, что во время крушения самолета жилым домам не был нанесен ущерб.

Екатерина Бормотова

Общество Красного Полумесяца в Иране обратилось к людям с просьбой не мешать проезду техники спасателей на место происшествия.

Екатерина Бормотова

Глава Управления ЧС Ирана сообщил РИА «Новости», что большинство погибших в авиакатастрофе были гражданами Ирана.

Екатерина Бормотова

По данным издания Presstv, в офисе губернатора Тегерана заявили, что в ближайшее время будет собрана комиссия для расследования крушения самолета Boeing 737.

Екатерина Бормотова

Причина крушения — возгорание двигателя

РИА «Новости» сообщает, что причиной крушения пассажирского самолета в Тегеране стало возгорание двигателя. Издание ссылается на официального представителя аэропорта.

Екатерина Бормотова

Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших

Президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление о крушении. Он выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.

— Наше посольство собирает информацию об обстоятельствах трагедии и списке мертвых, — написал Зеленский в своих социальных сетях

Екатерина Бормотова

Службы спасения обнаружили черный ящик украинского самолета Boeing 737.

Екатерина Бормотова

Глава управления ЧС Ирана подтвердил, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

Екатерина Бормотова

Глава службы неотложной медицинской помощи Ирана Пир-Хоссейн Куливанд заявил, что пожар на месте крушения потушен.

Екатерина Бормотова

По данным Telegram-канала Mash, спасателям предстоит собрать тела погибших на территории около двух гектаров. Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что их будет сложно опознавать из-за тяжести повреждений.

Екатерина Бормотова

Информация о количестве пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета постоянно меняется. Точных данных пока нет. Издание Presstv сообщает, что на борту находились 169 человек. Издание также утверждает, что все они погибли. 

Анна ЖИЛОВА

Еще фото с места крушения.

Екатерина Бормотова

На месте крушения самолета работают спецслужбы.

Екатерина Бормотова

Иранское новостное агентства IRNA уточняет количество пассажиров и членов экипажа. Как рассказал изданию пресс-секретарь спасательных служб Ирана Моджтаба Кхаледи, на борту самолета находились 170 пассажиров.

Екатерина Бормотова

Совсем недавно, за несколько дней до Нового года, крушение самолета произошло в Казахстане. В результате него погибли 12 человек.

Екатерина Бормотова

По данным CNN, большая часть пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета, погибли. Об этом сообщил глава службы неотложной медицинской помощи Ирана Пирхоссейн Куливанд.

Екатерина Бормотова

Фото с места крушения

Появились первые фото с места аварии.

Екатерина Бормотова

В соцсетях появилось видео, авторы которого утверждают, что на нем зафиксировано падение самолета. Ролик снят издалека, на нем видно только падающее горящее пятно.

Мария Захарова

Фото с места крушения лайнера. Информации о выживших пока нет.

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авиакатастрофа"Украинские авиалинии"Boeing-737крушение BoeingИранТегеран
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
8 янв 2020 в 11:04

Соболезную.
Странно что с обвинениями в адрес России еще не выступили на Украине. Вангую, кто кто-нибудь выдвинет такую теорию.

гость
8 янв 2020 в 13:39

Ага,только после того как в двигатель попала ракета.