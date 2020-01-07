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Родные все на нервах: в Ярославле пропала 14-летняя девочка

Александры Греф нет дома уже сутки

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14-летняя девочка пропала в Дзержинском районе Ярославля

14-летняя девочка пропала в Дзержинском районе Ярославля

В Ярославле ищут пропавшую 14-летнюю девочку. По данным волонтеров «ЯрСпаса», Александра Греф ушла из дома в Дзержинском районе 6 января. И до сих пор родным неизвестно, где она. Семья не находит себе места от волнения.

Приметы Александры: худенькая, рост — 168 сантиметров, волосы светло-русые, волнистые, длиной до лопаток, глаза карие. На девочке была черная куртка ниже колен, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпаса» — 8 910 964-08-38.

Напомним, в Ярославской области в ночь на Рождество в пожаре погибли трое детей

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пропала«Поиск пропавших детей»
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гостья
7 янв 2020 в 15:05

Нагуляется и вернётся. Не первый раз уже.