Родные все на нервах: в Ярославле пропала 14-летняя девочка

В Ярославле ищут пропавшую 14-летнюю девочку. По данным волонтеров «ЯрСпаса», Александра Греф ушла из дома в Дзержинском районе 6 января. И до сих пор родным неизвестно, где она. Семья не находит себе места от волнения.



Приметы Александры: худенькая, рост — 168 сантиметров, волосы светло-русые, волнистые, длиной до лопаток, глаза карие. На девочке была черная куртка ниже колен, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

