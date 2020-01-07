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Происшествия В пожаре погибли дети

Родителям помогли выбраться соседи: что творилось ночью в доме, где сгорели трое детей

Новые подробности трагедии в Ярославской области

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В пожаре погибли трое детей

В пожаре погибли трое детей

Страшный пожар в ночь на 7 января в Борисоглебском районе Ярославской области унес жизни троих детей. Их родителей удалось спасти. Муж с женой госпитализированы с ожогами. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

— Родителям помогли выбраться соседи еще до приезда пожарных. А детей нашли мертвыми при разборе сгоревшего дома, — сообщили в МЧС.

Напомним, огонь вспыхнул в деревянном частном доме в деревне Кучеры около полуночи. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Вся информация о трагедии в нашей хронике.

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пожарпогибли детиБорисоглебский район
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
7 янв 2020 в 13:28

То есть родители начали выбираться, а детей оставили в доме? Как так то.