Родителям помогли выбраться соседи: что творилось ночью в доме, где сгорели трое детей

Страшный пожар в ночь на 7 января в Борисоглебском районе Ярославской области унес жизни троих детей. Их родителей удалось спасти. Муж с женой госпитализированы с ожогами. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.



— Родителям помогли выбраться соседи еще до приезда пожарных. А детей нашли мертвыми при разборе сгоревшего дома, — сообщили в МЧС.



Напомним, огонь вспыхнул в деревянном частном доме в деревне Кучеры около полуночи. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

