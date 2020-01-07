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Происшествия В пожаре погибли дети

Медики рассказали о состоянии родителей, чьи дети погибли при пожаре в Ярославской области

Муж и жена находятся в больнице

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В огне в Ярославской области погибли трое детей, родители госпитализированы

В огне в Ярославской области погибли трое детей, родители госпитализированы

В ночь на 7 января в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области вспыхнул пожар. Загорелся частный дом, в котором жила семья с тремя детьми. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 00:39. О ликвидации пожара сообщили в 05:03. Девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик погибли в огне.

Родителей удалось спасти. 41-летнего мужчину и 38-летнюю женщину госпитализировали.

— У мужа и жены состояние средней тяжести, ожоги тела и верхних дыхательных путей. Сейчас их готовят к переводу из ЦРБ в больницу имени Соловьева, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Напомним, по факту происшествия Следственный комитет завел уголовное дело. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправная проводка.

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