Медики рассказали о состоянии родителей, чьи дети погибли при пожаре в Ярославской области

В ночь на 7 января в деревне Кучеры Борисоглебского района Ярославской области вспыхнул пожар. Загорелся частный дом, в котором жила семья с тремя детьми. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 00:39. О ликвидации пожара сообщили в 05:03. Девочки 5 и 11 лет и 8-летний мальчик погибли в огне.



Родителей удалось спасти. 41-летнего мужчину и 38-летнюю женщину госпитализировали.



— У мужа и жены состояние средней тяжести, ожоги тела и верхних дыхательных путей. Сейчас их готовят к переводу из ЦРБ в больницу имени Соловьева, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.