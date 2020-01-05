В подъезде брагинской высотки умерла женщина

По предварительной информации, смерть женщины не была насильственной

3 января жители одного из подъездов высотки № 33 корпус 3 по улице Блюхера обнаружили мертвую женщину. Труп лежал прямо на лестничной площадке.



— Тело без внешних признаков насильственной смерти. Материал будет направлен в следственные органы, — сообщили в УМВД по Ярославской области.



Сейчас причину смерти женщины устанавливают эксперты.



Напомним, 1 января в доме на улице Урицкого в Ярославле нашли еще один труп. Погибшим оказался местный житель. Но в этом случае смерть носила криминальный характер.

