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Происшествия

В подъезде брагинской высотки умерла женщина

В полиции прокомментировали происшествие

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По предварительной информации, смерть женщины не была насильственной

По предварительной информации, смерть женщины не была насильственной

3 января жители одного из подъездов высотки № 33 корпус 3 по улице Блюхера обнаружили мертвую женщину. Труп лежал прямо на лестничной площадке.

— Тело без внешних признаков насильственной смерти. Материал будет направлен в следственные органы, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Сейчас причину смерти женщины устанавливают эксперты.

Напомним, 1 января в доме на улице Урицкого в Ярославле нашли еще один труп. Погибшим оказался местный житель. Но в этом случае смерть носила криминальный характер. 

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