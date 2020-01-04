Пьяной выехала на встречку: в Ярославле будут судить виновницу ДТП, из-за которой пострадал мужчина

Обоих водителей тогда увезли на скорой. Как оказалось, 31-летний мужчина, который был за рулём «Лады», получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

— 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Хендай-Солярис», выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой-Гранта», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла 28 декабря 2018 года на улице Гагарина.

Следователи УМВД направили в суд уголовное дела на виновницу ДТП, из-за которой другой водитель получил серьёзные травмы.

Во время расследования провели судебно-медицинскую и автотехническую экспертизу.



— Установлено, что обвиняемая в момент совершения ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения, — сказали в полиции.



Женщину обвиняют по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». В случае, если суд признает её виновной, ярославне грозит до семи лет лишения свободы.

