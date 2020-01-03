В Рыбинске за одну ночь в котлован на дороге провалились две легковушки

Огромную яму в Ярославской области рабочие водоканала разрыли прямо посередине проезжей части. Котлован появился в самом центре Рыбинска — на улице Герцена.
— На сетях произошла авария, — объяснили местные жители. — Вчера специалисты водоканала работы завершили — в аварийном доме дали воду. Но яму оставили, умудрились огородить её лишь сигнальной лентой.
В этом месте коммунальщики вырыли котлован на дороге
На предприятии же уверяют, что сделали всё, как положено.
- Место раскопки оградили и выставили предупреждающие знаки, - сообщил официальный представитель Северного водоканала Елена Киреева. - Фонарик светился. В соцсети предупредили, что засыпать яму будем утром. Со своей стороны водоканал все меры безопасности принял.
Видео: Подслушано в Рыбинске / Vk.com
Около полуночи в котлован улетела «Лада». Это было такси. Пассажирка легковушки попала в больницу с переломом бедра. Через пару часов в яму съехал ещё один автомобиль.
Легковушки достали эвакуатором. Сейчас водоканал закапывает котлован.
Участники другого ДТП улетели в сосны и приземлились на крышу. Это произошло под Ярославлем. В аварии погиб человек.