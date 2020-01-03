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В Рыбинске за одну ночь в котлован на дороге провалились две легковушки

Рабочие водоканала умудрились огородить огромную яму лишь сигнальной лентой

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Водители легковушек не ожидали такой подставы на ночной дороге

Водители легковушек не ожидали такой подставы на ночной дороге

Огромную яму в Ярославской области рабочие водоканала разрыли прямо посередине проезжей части. Котлован появился в самом центре Рыбинска — на улице Герцена.

Машины из ямы вытащили эвакуатором

Машины из ямы вытащили эвакуатором

— На сетях произошла авария, — объяснили местные жители. — Вчера специалисты водоканала работы завершили — в аварийном доме дали воду. Но яму оставили, умудрились огородить её лишь сигнальной лентой.

В этом месте коммунальщики вырыли котлован на дороге

На предприятии же уверяют, что сделали всё, как положено.

- Место раскопки оградили и выставили предупреждающие знаки, - сообщил официальный представитель Северного водоканала Елена Киреева. - Фонарик светился. В соцсети предупредили, что засыпать яму будем утром. Со своей стороны водоканал все меры безопасности принял.

Видео: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Около полуночи в котлован улетела «Лада». Это было такси. Пассажирка легковушки попала в больницу с переломом бедра. Через пару часов в яму съехал ещё один автомобиль.

Сейчас яму на улице Герцена в Рыбинске закапывают

Сейчас яму на улице Герцена в Рыбинске закапывают

Легковушки достали эвакуатором. Сейчас водоканал закапывает котлован.

Участники другого ДТП улетели в сосны и приземлились на крышу. Это произошло под Ярославлем. В аварии погиб человек.

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происшествияДТПЖКХ
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КОММЕНТАРИИ (4)

3 янв 2020 в 13:00

Да ладно по правилам они сделали.... В нашей области ни разу не видел чтобы нормально такие места огораживали. Максимум перед самой ямой поставят деревяшку какую и всё.
А так нужно было сигнальные фонари развесить которые ярко светят, знаки поставить на расстоянии.

Гость
3 янв 2020 в 12:43

Одним словом Прорыв !

Гость
3 янв 2020 в 12:57

Это беспредел! Разрыли проезжую часть оставили в темноте! Бедная пассажирка - перелом бедра! Ужас!