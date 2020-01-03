В Рыбинске за одну ночь в котлован на дороге провалились две легковушки

Водители легковушек не ожидали такой подставы на ночной дороге Фото: Ирина Дарьина, читатель 76.RU

Огромную яму в Ярославской области рабочие водоканала разрыли прямо посередине проезжей части. Котлован появился в самом центре Рыбинска — на улице Герцена.



Машины из ямы вытащили эвакуатором Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

— На сетях произошла авария, — объяснили местные жители. — Вчера специалисты водоканала работы завершили — в аварийном доме дали воду. Но яму оставили, умудрились огородить её лишь сигнальной лентой.



В этом месте коммунальщики вырыли котлован на дороге

На предприятии же уверяют, что сделали всё, как положено. - Место раскопки оградили и выставили предупреждающие знаки, - сообщил официальный представитель Северного водоканала Елена Киреева. - Фонарик светился. В соцсети предупредили, что засыпать яму будем утром. Со своей стороны водоканал все меры безопасности принял.

Видео: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Около полуночи в котлован улетела «Лада». Это было такси. Пассажирка легковушки попала в больницу с переломом бедра. Через пару часов в яму съехал ещё один автомобиль.



Сейчас яму на улице Герцена в Рыбинске закапывают Фото: Елена Киреева