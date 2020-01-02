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«Украли даже сок»: ярославну ограбили на курорте в Иордании, куда она полетела отмечать Новый год

Девушка в шоке и без документов. Как ей можно помочь

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Девушка в шоке от случившегося и не знает, что ей делать

Девушка в шоке от случившегося и не знает, что ей делать

Новогоднее путешествие обернулось адом для девушки Дарьи Бауновой из Ярославля и её парня Даниила. Молодые люди улетели в тёплую Иорданию, арендовав там автомобиль. Но только ребята отошли к морю, как окно их автомобиля разбили, вытащив все вещи, что были в салоне.

— Украли все наши вещи, паспорта. Самое главное, у нас нет места, где мы будем ночевать, у нас нет денег, чтобы оплатить всё, потому что все карточки, всю наличность украли. В общей сложности у нас украли 140 тысяч рублей наличными, — рассказывает в Инстаграм Даша и просит помощи у подписчиков. Мы ушли меньше, чем на 20 минут, и все вещи из машины выкрали. Забрали мой планшет, телефон моего парня. Забрали даже воду и сок. А также тёплые вещи. Сейчас здесь пока-что тепло, но к вечеру холодает до нуля. 

Пара планировала дальнейший перелёт в Вильнюс, где оставила свою машину, но вместе с украденным пропали ключи и от неё. Сейчас ребята находятся в отделении полиции, где заполняют форму, описывая всё украденное, но на чудо не надеются. 

— Я первый раз в такой ситуации, когда у меня нет денег, нет заграничного паспорта, нет русских паспортов! — Завтра поедем в консульство, будем оформлять документы, чтобы улететь.

Девушка оставила сотовый, по которому можно перевести деньги на карту, привязанную к телефону. 

Если вы сами попадали в подобные ситуации, расскажите об этом на 76@rugion.ru или во Вконтакте. А также оставьте совет паре, как действовать в этом случае. 

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