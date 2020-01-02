«Украли даже сок»: ярославну ограбили на курорте в Иордании, куда она полетела отмечать Новый год

Новогоднее путешествие обернулось адом для девушки Дарьи Бауновой из Ярославля и её парня Даниила. Молодые люди улетели в тёплую Иорданию, арендовав там автомобиль. Но только ребята отошли к морю, как окно их автомобиля разбили, вытащив все вещи, что были в салоне.

— Украли все наши вещи, паспорта. Самое главное, у нас нет места, где мы будем ночевать, у нас нет денег, чтобы оплатить всё, потому что все карточки, всю наличность украли. В общей сложности у нас украли 140 тысяч рублей наличными, — рассказывает в Инстаграм Даша и просит помощи у подписчиков. Мы ушли меньше, чем на 20 минут, и все вещи из машины выкрали. Забрали мой планшет, телефон моего парня. Забрали даже воду и сок. А также тёплые вещи. Сейчас здесь пока-что тепло, но к вечеру холодает до нуля.