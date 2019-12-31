Грузовик, автобус, КАМАЗ, легковушки: федеральную трассу в Ярославской области перекрыло массовое ДТП

Заснеженную трассу перекрыло аварией Фото: Марго Кирш / Vk.com

Сильный снегопад, выпавший в Ярославской области, спровоцировал бум аварий на федеральной трассе М-8. Накануне в Ростовском районе около Семибратово столкнулись сразу пять машин: рейсовый автобус с пассажирами, КАМАЗ, грузовой ISUZU, Chevrolet и «Мерседес». Легковушку Chevrolet увело в разделительное ограждение. Всё случилось около 18:15.

Трасса была сильно заснежена Фото: Управление МЧС по Ярославской области

Разобраться в том, кто виноват в этой аварии, будет непросто. Показания даже от очевидцев расходятся.

Авария полностью перекрыла трассу Фото: Управление МЧС по Ярославской области

— Автобус подрезал «Мерседес», а потом догнал ещё две машины. Я очевидец! — рассказывает Марго Кирш.



Другие говорят, что было иначе. — Авария напротив кладбища (символично) перед Семибратово, «Мерседес» летел красиво, догнал автобус, тот — легковушку, а она — грузовичок, — рассказал подписчик группы «Жесть Ярославля».