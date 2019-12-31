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Грузовик, автобус, КАМАЗ, легковушки: федеральную трассу в Ярославской области перекрыло массовое ДТП

Столкнулись сразу пять машин

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Заснеженную трассу перекрыло аварией

Заснеженную трассу перекрыло аварией

Сильный снегопад, выпавший в Ярославской области, спровоцировал бум аварий на федеральной трассе М-8. Накануне в Ростовском районе около Семибратово столкнулись сразу пять машин: рейсовый автобус с пассажирами, КАМАЗ, грузовой ISUZU, Chevrolet и «Мерседес». Легковушку Chevrolet увело в разделительное ограждение. Всё случилось около 18:15.

Трасса была сильно заснежена

Трасса была сильно заснежена

Разобраться в том, кто виноват в этой аварии, будет непросто. Показания даже от очевидцев расходятся. 

Авария полностью перекрыла трассу

Авария полностью перекрыла трассу

— Автобус подрезал «Мерседес», а потом догнал ещё две машины. Я очевидец! — рассказывает Марго Кирш.

Другие говорят, что было иначе.

— Авария напротив кладбища (символично) перед Семибратово, «Мерседес» летел красиво, догнал автобус, тот — легковушку, а она — грузовичок, — рассказал подписчик группы «Жесть Ярославля».

Чуть позже в этот день, когда снегопад ещё больше разошёлся, в Переславском районе насмерть разбился дедушка, в машине с которым ехали супруга и внучка.

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Массовое ДТПДТП
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