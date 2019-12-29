Не вписался в поворот: в Ярославле сбитый автомобилем светофор рухнул в сантиметрах от пешехода

Светофор рухнул перед пешеходом Фото: Сергей Канатьев «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В Ярославле на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Академика Колмогорова произошло ДТП. Вечером 28 декабря автомобиль врезался в светофор. Происшествие сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что светлая машина не вписалась в поворот, и врезалась в светофор. Тот упал буквально в нескольких сантиметрах перед пешеходом. Каким-то чудом автомобиль и падающий фонарь его не задели.



Даже после своего падения светофор продолжил работать.

— Сбит, но не сломлен. — шутят ярославцы в соцсетях.



Возвращать его на место не поторопились, сегодня так и пролежал поперёк пешеходного перехода.



Даже лёжа светофор продолжает работать Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com