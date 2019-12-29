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Происшествия

Не вписался в поворот: в Ярославле сбитый автомобилем светофор рухнул в сантиметрах от пешехода

Происшествие сняли камеры наблюдения

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Светофор рухнул перед пешеходом

Светофор рухнул перед пешеходом

В Ярославле на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Академика Колмогорова произошло ДТП. Вечером 28 декабря автомобиль врезался в светофор.

Происшествие сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что светлая машина не вписалась в поворот, и врезалась в светофор. Тот упал буквально в нескольких сантиметрах перед пешеходом. Каким-то чудом автомобиль и падающий фонарь его не задели.

Даже после своего падения светофор продолжил работать.

— Сбит, но не сломлен. — шутят ярославцы в соцсетях.

Возвращать его на место не поторопились, сегодня так и пролежал поперёк пешеходного перехода.

Даже лёжа светофор продолжает работать

Даже лёжа светофор продолжает работать

На прошлой неделе на Тутаевском шоссе ещё один светофор рухнул прямо перед пешеходами, переходившими дорогу. Правда, он упал по непонятным причинам.

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ДТПсветофор
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
29 дек 2019 в 21:56

Как так можно ездить? Вроде и скорость небольшая. Опять пешеход помешал вписаться в поворот или не смотрел по сторонам и было темно? Скоро на тротуарах уже сбивать начнут. Пешеходам надо учиться летать через дороги.

29 дек 2019 в 21:51

Калмагоров? Эт хто такой? Почему не знаю?
Колмогорова знаю, Менделеева - знаю.. Калмагорова - не знаю..