Не вписался в поворот: в Ярославле сбитый автомобилем светофор рухнул в сантиметрах от пешехода

В Ярославле на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Академика Колмогорова произошло ДТП. Вечером 28 декабря автомобиль врезался в светофор.
Происшествие сняли камеры наружного наблюдения. На видео видно, что светлая машина не вписалась в поворот, и врезалась в светофор. Тот упал буквально в нескольких сантиметрах перед пешеходом. Каким-то чудом автомобиль и падающий фонарь его не задели.
Даже после своего падения светофор продолжил работать.
— Сбит, но не сломлен. — шутят ярославцы в соцсетях.
Возвращать его на место не поторопились, сегодня так и пролежал поперёк пешеходного перехода.
На прошлой неделе на Тутаевском шоссе ещё один светофор рухнул прямо перед пешеходами, переходившими дорогу. Правда, он упал по непонятным причинам.