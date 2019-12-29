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Погибли двое мужчин: на трассе, попав в ДТП, вспыхнул «Фольксваген»

Последствия аварии в Ярославской области сняли на видео

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Людей из горящей машины спасти не удалось

Людей из горящей машины спасти не удалось

Сегодня около 13 часов в Ростовском районе на трассе М-8 произошло ДТП. Столкнулись «Фольксваген-Пассат» и «Шкода-Октавия». От удара «Фольксваген» вспыхнул.

— Погибли двое мужчин — водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Водитель и пассажир&nbsp;«Шкоды» находятся в больнице

Водитель и пассажир «Шкоды» находятся в больнице

В «Шкоде» ехали мужчина и женщина из Московской области.

— Водитель и пассажир «Шкоды» госпитализированы, — сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали медики, спасатели, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку.

Несколько дней назад в ДТП в Ярославской области погиб 37-летний мужчина

Его «семёрка» столкнулась с «Тойотой-Королла». От удара иномарку откинуло в кювет, а у ВАЗа буквально вмяло внутрь левую сторону машины.

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ДТП
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