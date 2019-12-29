Погибли двое мужчин: на трассе, попав в ДТП, вспыхнул «Фольксваген»

Людей из горящей машины спасти не удалось

Сегодня около 13 часов в Ростовском районе на трассе М-8 произошло ДТП. Столкнулись «Фольксваген-Пассат» и «Шкода-Октавия». От удара «Фольксваген» вспыхнул.

— Погибли двое мужчин — водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.