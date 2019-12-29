В Ярославле «Хёндай» сбил пешехода

В Ярославле на проспекте Авиаторов «Хёндай» сбил человека. ДТП произошло на промежутке проспекта между остановками «Красноборская» и «Линейная».



— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России пр Ярославской области.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Пешеход жив, получил травмы, его состояние уточняется. На проспекте Авиаторов в сторону центра из-за ДТП немного затруднено движение.



В конце рабочей недели в Заволжском районе Ярославля пострадал ещё один пешеход. Неизвестная машина сбила на пешеходном переходе женщину. Её муж просит откликнуться свидетелей ДТП.