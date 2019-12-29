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В Ярославле «Хёндай» сбил пешехода

Мужчина пытался перебежать проспект Авиаторов

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Пешеход получил травмы

Пешеход получил травмы

В Ярославле на проспекте Авиаторов «Хёндай» сбил человека. ДТП произошло на промежутке проспекта между остановками «Красноборская» и «Линейная».

— По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России пр Ярославской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Пешеход жив, получил травмы, его состояние уточняется. На проспекте Авиаторов в сторону центра из-за ДТП немного затруднено движение.

В конце рабочей недели в Заволжском районе Ярославля пострадал ещё один пешеход. Неизвестная машина сбила на пешеходном переходе женщину. Её муж просит откликнуться свидетелей ДТП.

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ДТПпешеход
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КОММЕНТАРИИ (1)

Ярославец
29 дек 2019 в 20:03

Ну что за люди такие- бараны одним словом, там и так пешеходник поставили с светофором, пофиг премся в темноте( свет работает не на полную мощность), итог большие проблемы у водителя и пешехода под Новый год!