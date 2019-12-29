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Происшествия

«От удара потеряла сознание»: ярославец разыскивает машину, сбившую его жену

Мужчина просит откликнуться свидетелей ДТП

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Жена Кирилла попала в больницу

Жена Кирилла попала в больницу

Ярославец просит помочь ему отыскать машину, которая сбила его жену. Всё случилось вечером 27 декабря. Анна шла по переходу на улице Маяковского напротив берёзовой рощи примерно в 19:20–19:40 и внезапно почувствовала сильный удар. С травмами женщина попала в больницу.

— Машину она не запомнила, потому что от удара сознание потеряла, — рассказал муж Анны Кирилл Суконин. — У Ани тяжёлый перелом ноги в четырёх местах, сейчас мы ждём операцию.

Кирилл просит всех, кто снял это ДТП на регистратор или просто стал свидетелем, связаться с ним по телефону +7 910 666-75-66.

Неоднозначное ДТП произошло в Ярославле неделю назад. На небольшой скорости машина задела пенсионерку. Бабушка устояла на ногах, подошла к окну с пассажирской стороны и что-то сказала. Через пару секунд водитель уже уехал с места ДТП. Видео в соцсетях вызвало бурное обсуждение.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
29 дек 2019 в 13:46

Неожиданно..голову хоть поверни

Harkonnen
29 дек 2019 в 14:12

В наушниках, еще и в капюшоне, небось. Чего тут удивляться?

Гость
29 дек 2019 в 15:50

Познакомьтесь: в комментариях вы видите парнокопытных, которые считают, что виновата женщина, которую чуть не убили. А преступник, который её чуть не убил, свалил с места аварии и бросил сбитого им человека, - бедная жертва коварных пешеходов по их мнению.