«От удара потеряла сознание»: ярославец разыскивает машину, сбившую его жену

Ярославец просит помочь ему отыскать машину, которая сбила его жену. Всё случилось вечером 27 декабря. Анна шла по переходу на улице Маяковского напротив берёзовой рощи примерно в 19:20–19:40 и внезапно почувствовала сильный удар. С травмами женщина попала в больницу.



— Машину она не запомнила, потому что от удара сознание потеряла, — рассказал муж Анны Кирилл Суконин. — У Ани тяжёлый перелом ноги в четырёх местах, сейчас мы ждём операцию.



Кирилл просит всех, кто снял это ДТП на регистратор или просто стал свидетелем, связаться с ним по телефону +7 910 666-75-66.

