Ребёнок упал на дорогу: в Ярославле маршрутка протащила маму с малышом

На кадрах видно, как маршрутка № 36 тормозит у остановки «Московский вокзал» в сторону центра. Водитель открывает двери. В переднюю дверь заходит пассажир, а из задней выходит мама с ребенком. И вдруг в этот момент маршрутка резко начинает двигаться вперед. Видно, что мама как будто зацепилась чем-то в салоне. Женщину зажало, вместе с малышом она побежала за маршруткой, ребенок упал на дорогу. Пассажиры с остановки тут же бросились на помощь.

В Ярославле на камеры уличного видеонаблюдения попало ДТП на Московском проспекте. Здесь маршрутка протащила маму с ребёнком.

— Жесть, ребенка, конечно, в такой ситуации лучше отпустить, хотя и держишь на инстинкте, — написали в комментариях под роликом на канале «ЯрНет».



— Они работают сутками, чтоб хоть заработать. В одной руке телефон, в другой руль. Третьей рукой деньги принимают, четвертой сдачу дают, пятой коробку переключают, — написал пользователь под ником «киря в законе».