Ребёнок упал на дорогу: в Ярославле маршрутка протащила маму с малышом

В Ярославле на камеры уличного видеонаблюдения попало ДТП на Московском проспекте. Здесь маршрутка протащила маму с ребёнком.
На кадрах видно, как маршрутка
— Жесть, ребенка, конечно, в такой ситуации лучше отпустить, хотя и держишь на инстинкте, — написали в комментариях под роликом на канале «ЯрНет».
— Они работают сутками, чтоб хоть заработать. В одной руке телефон, в другой руль. Третьей рукой деньги принимают, четвертой сдачу дают, пятой коробку переключают, — написал пользователь под ником «киря в законе».