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Происшествия

Ребёнок упал на дорогу: в Ярославле маршрутка протащила маму с малышом

Происшествие попало на камеры наружного видеонаблюдения

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Маму зажало в дверях

Маму зажало в дверях

В Ярославле на камеры уличного видеонаблюдения попало ДТП на Московском проспекте. Здесь маршрутка протащила маму с ребёнком.

На кадрах видно, как маршрутка № 36 тормозит у остановки «Московский вокзал» в сторону центра. Водитель открывает двери. В переднюю дверь заходит пассажир, а из задней выходит мама с ребенком. И вдруг в этот момент маршрутка резко начинает двигаться вперед. Видно, что мама как будто зацепилась чем-то в салоне. Женщину зажало, вместе с малышом она побежала за маршруткой, ребенок упал на дорогу. Пассажиры с остановки тут же бросились на помощь.

— Жесть, ребенка, конечно, в такой ситуации лучше отпустить, хотя и держишь на инстинкте, — написали в комментариях под роликом на канале «ЯрНет».

— Они работают сутками, чтоб хоть заработать. В одной руке телефон, в другой руль. Третьей рукой деньги принимают, четвертой сдачу дают, пятой коробку переключают, — написал пользователь под ником «киря в законе».

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ДТПмаршрутка
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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
28 дек 2019 в 18:23

Маршрутки - убогие скотовозки, не приспособленные для нормальной и безопасной перевозки. То, что с ребёнком, нельзя выйти безопасно через заднюю дверь, о чем пишут защитники этого маршрутчика, лишь подтверждает опасность маршруток.

Гость
28 дек 2019 в 19:05

Во всём виновата власть. Маршрутчики систематичеки нарушают Правила перевозки пассажиров и ПДД, и никаких жёстких мер, которые привели бы их в чувство, не принимается.

Гость
28 дек 2019 в 21:39

По правилам выходить из транспорта должен сначала взрослый. Ребенок или на руках или следом за взрослым.