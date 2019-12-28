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«Забулдыги смотрели с грустью»: в Ярославле дотла сгорел алкомаркет

Стали известны подробности пожара

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Внутри магазин выгорел очень сильно

Внутри магазин выгорел очень сильно

Ночью в Ярославле произошёл пожар в алкомаркете на улице Невского. Очевидцы говорят, что полыхал сильно — многие даже проснулись от треска.

— При тушении огня было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава из пожарно-спасательных частей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 7 минут, ликвидировать пожар удалось в 5 часов 10 минут.

Магазин выгорел почти дотла, теперь он закрыт.

— Товар из алкомаркета выносили весь день — последние бутылки увезли лишь к вечеру на «Газели», — рассказали местные жители. — Забулдыги долго стояли на холоде и смотрели на это дело. Человек 20 стояло. Вероятно, думали, что им что-нибудь перепадёт.

В районе поговаривают, что магазин могли поджечь. Возле него часто собирались неприятные местным жителям компании, и многих это раздражало. В МЧС советуют не делать преждевременных выводов и сообщают, что проверяют все возможные версии случившегося. Точное заключение специалисты Госпожнадзора дадут позже.

Ещё один алкомаркет в Брагино сгорел в октябре. Там люди также не исключают версии, что магазин-бар мог поджечь кто-то из жильцов многоэтажки, рядом с которой он работает.

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происшествияпожар
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КОММЕНТАРИИ (2)

28 дек 2019 в 20:38

Самовозгорание ЛВЖ? Типа, паленка такая ядреная, что сама загорается?