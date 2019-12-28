«Забулдыги смотрели с грустью»: в Ярославле дотла сгорел алкомаркет

Ночью в Ярославле произошёл пожар в алкомаркете на улице Невского. Очевидцы говорят, что полыхал сильно — многие даже проснулись от треска.



— При тушении огня было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава из пожарно-спасательных частей, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 7 минут, ликвидировать пожар удалось в 5 часов 10 минут.



Магазин выгорел почти дотла, теперь он закрыт.



— Товар из алкомаркета выносили весь день — последние бутылки увезли лишь к вечеру на «Газели», — рассказали местные жители. — Забулдыги долго стояли на холоде и смотрели на это дело. Человек 20 стояло. Вероятно, думали, что им что-нибудь перепадёт.

