Пламя выше домов: крупный пожар в Ярославле. Что горит

Пожар на складе в Ярославле

В Ярославле во Фрунзенском районе вспыхнул крупный пожар. Загорелся склад на Песочной, 55.

— Сообщение поступило в 11 часов 10 минут. На место выехали пожарные расчеты. Их количество меняется. Горит склад, расположенный в одноэтажном кирпичном здании. Пока нет информации, что там внутри. Сейчас еще идет стадия открытого горения, — сообщили в МЧС по Ярославской области.



По предварительной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угрозы соседним зданиям нет. Эвакуация людей не проводилась.

