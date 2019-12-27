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Пламя выше домов: крупный пожар в Ярославле. Что горит

На месте пожара во Фрунзенском районе работают сотрудники МЧС

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Пожар на складе в Ярославле

Пожар на складе в Ярославле

В Ярославле во Фрунзенском районе вспыхнул крупный пожар. Загорелся склад на Песочной, 55.

— Сообщение поступило в 11 часов 10 минут. На место выехали пожарные расчеты. Их количество меняется. Горит склад, расположенный в одноэтажном кирпичном здании. Пока нет информации, что там внутри. Сейчас еще идет стадия открытого горения, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Угрозы соседним зданиям нет. Эвакуация людей не проводилась.

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