Части машин раскидало по трассе: в Рыбинске произошла авария

В Рыбинске вчера вечером, 26 декабря, в районе девяти часов вечера произошла авария на перекрестке проспекта Ленина и улицы 9 Мая. Не поделили дорогу иномарка «Ниссан-Альмера» и «Лада-Гранта». Отечественное авто въехало в бок иномарке. В итоге сильно помяло ей пассажирскую дверь. От удара от машин полетели осколки, которые раскидало по дороге. На место работали спасатели.
— От нас выехало три сотрудника, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области. — К счастью, в аварии никто не пострадал.