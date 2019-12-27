27 декабря пятница
СЕЙЧАС -3°С
usd 61.77
eur 68.50
СЕЙЧАС -3°С
usd 61.77
eur 68.50

Все новости

Все новости
Происшествия

Части машин раскидало по трассе: в Рыбинске произошла авария

От удара машины развернуло

566
Обсудить

Поделиться

В аварии, к счастью, пострадавших не оказалось

В аварии, к счастью, пострадавших не оказалось

В Рыбинске вчера вечером, 26 декабря, в районе девяти часов вечера произошла авария на перекрестке проспекта Ленина и улицы 9 Мая. Не поделили дорогу иномарка «Ниссан-Альмера» и «Лада-Гранта». Отечественное авто въехало в бок иномарке. В итоге сильно помяло ей пассажирскую дверь. От удара от машин полетели осколки, которые раскидало по дороге. На место работали спасатели.

— От нас выехало три сотрудника, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области. — К счастью, в аварии никто не пострадал.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

аварияавария в РыбинскеДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!