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Происшествия Онлайн-трансляция

Среди пострадавших пассажиров рухнувшего в Казахстане самолета — восемь детей

Мы следим за ситуацией в режиме онлайн

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В Казахстане самолет со 100 пассажирами и членами экипажа, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту и врезался в двухэтажное здание. По предварительным данным, погибли 7 человек. Мы следим за происшествием онлайн.

Илья Ненко

Председатель совета генералов Казахстана погиб в авиакастрофе

В авиакатастрофе погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщают РИА «Новости». Ему было 79 лет.

Илья Ненко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией.

«С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме Назарбаева, текст которой опубликован на его официальном сайте.

Илья Ненко

На месте крушения самолета работает почти тысяча человек. Еще одно видео с места трагедии.

Видео: «Наш Канал»

Илья Ненко

Уточняется, что среди пострадавших 8 детей. У них множественные травмы, но дети находятся в сознании.

Илья Ненко

Упавшему в Алма-Ате самолету было 23 года, сообщает веб-сервис Flightradar24, позволяющий наблюдать за положением воздушных судов. Здесь опубликовали последнюю фотографию рухнувшего Fokker-100. Снимок был сделан в июне 2018 года.

«Похоже, что с тех пор самолет был перекрашен», — говорится на сервисе.

Илья Ненко

Пассажирка потерпевшего крушение самолета рассказала подробности ЧП

Mash связался с одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нурсултан.

Пассажирка потерпевшего крушение самолета рассказывает о страшных событиях, которые ей пришлось пережить

Илья Ненко

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена в Казахстане после крушения самолета до выяснения обстоятельств трагедии, сообщает ТАСС.

Илья Ненко

В МЧС Казахстана установили личности 7 погибших. Личности остальных устанавливаются.

Илья Ненко

МЧС Казахстана публикует фотографии с места крушения.

Илья Ненко

22 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Илья Ненко

Алма-атинская мэрия говорит, что жертвами крушения самолета стали 14 человек, еще 35 пострадали.

Илья Ненко

Среди пострадавших есть дети

По предварительным данным МЧС Казахстана, среди пострадавших 6 детей. 

Видео: QR IІM Tótenshe jaǵdaılar komıtetі

Илья Ненко

По данным РИА «Новости», число пострадавших при крушении самолета Bek Air увеличилось до 20 человек.

Илья Ненко

В аэропорт Алма-Аты прибыло много машин скорой помощи, пострадавших развозят по больницам.

Илья Ненко

Названа предварительная причина катастрофы

Предварительная причина катастрофы – отказ двигателя у «Фоккера». Количество погибших увеличилось до 12 человек, уточняет телеграм-канал Baza.

Илья Ненко

По предварительным данным, россиян на борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было, сообщает РИА «Новости».

Илья Ненко

При крушении самолета в Казахстане погибли 10 человек, еще 30 пострадали, сообщает телеграм-канал Baza.

Мария Захарова

— Он взлетел, получается, круг сделал и упал сразу же, за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа, — комментирует очевидец.

Мария Захарова

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Мария Захарова

Число жертв выросло

Число жертв увеличилось до 9 человек, передает 360tv.ru. Еще 9 пострадали.

Мария Захарова

Производство самолетов Fokker-100 завершилось в 1997 году. Всего выпустили 283 таких судна, 6 из них, включая самолет Bek Air, потерпели крушение, пишет РИА «Новости».

Мария Захарова

Аэропорт Алма-Аты — о хронике крушения

Официальное сообщение от аэропорта Алма-Аты:

— В 07:22 рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия.

Мария Захарова

Сведений о россиянах на борту разбившегося самолета пока нет.

Мария Захарова

В МВД республики заявляют, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Самолет рухнул в районе жилого сектора, сейчас там продолжается эвакуация людей. Работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Мария Захарова

Местные СМИ сообщают, что на борту было 100 пассажиров и 5 членов экипажа.

Мария Захарова

Еще одно видео с места ЧП.

Мария Захарова

Полеты самолетов того типа, что сегодня разбился в Алма-Ате, приостановлены, сообщили в Мининдустрии Казахстана. Известно, что в парке авиакомпании Bek Air состоят Fokker-100.

Мария Захарова

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин создал правительственную комиссию для расследования ЧП, передает РИА «Новости».

Мария Захарова

Первое видео с места катастрофы

«Люди просят скорую, а она не едет»: видео с места ЧП.

Мария Захарова

Фото с места крушения

Первые снимки с места крушения. По данным СМИ, есть выжившие.

Мария Захарова

Самолет принадлежал авиакомпании Bek Air. При взлете он столкнулся с двухэтажным зданием. Сейчас на месте работают спасатели, передает Mash.

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авиакатастрофа в Казахстанеупал самолет
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