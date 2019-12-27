Среди пострадавших пассажиров рухнувшего в Казахстане самолета — восемь детей

Председатель совета генералов Казахстана погиб в авиакастрофе
В авиакатастрофе погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, сообщают РИА «Новости». Ему было 79 лет.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией.
«С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air, вылетевшего из аэропорта Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме Назарбаева, текст которой опубликован на его официальном сайте.
На месте крушения самолета работает почти тысяча человек. Еще одно видео с места трагедии.
Видео: «Наш Канал»
Уточняется, что среди пострадавших 8 детей. У них множественные травмы, но дети находятся в сознании.
Упавшему в Алма-Ате самолету было 23 года, сообщает веб-сервис Flightradar24, позволяющий наблюдать за положением воздушных судов. Здесь опубликовали последнюю фотографию рухнувшего Fokker-100. Снимок был сделан в июне 2018 года.
«Похоже, что с тех пор самолет был перекрашен», — говорится на сервисе.
Flight #Z92100 was performed by a 23 years old Fokker 100. Last photo of this aircraft in @JetPhotos database was taken in June 2018 and it looks like the aircraft has been repainted since that.https://t.co/bhxdjUUVmYhttps://t.co/cC53Jx8HQu pic.twitter.com/HLviY6bMOl— Flightradar24 (@flightradar24) 27 декември 2019 г.
Пассажирка потерпевшего крушение самолета рассказала подробности ЧП
Mash связался с одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нурсултан.
Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена в Казахстане после крушения самолета до выяснения обстоятельств трагедии, сообщает ТАСС.
В МЧС Казахстана установили личности 7 погибших. Личности остальных устанавливаются.
МЧС Казахстана публикует фотографии с места крушения.
22 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Алма-атинская мэрия говорит, что жертвами крушения самолета стали 14 человек, еще 35 пострадали.
Среди пострадавших есть дети
По предварительным данным МЧС Казахстана, среди пострадавших 6 детей.
Видео: QR IІM Tótenshe jaǵdaılar komıtetі
По данным РИА «Новости», число пострадавших при крушении самолета Bek Air увеличилось до 20 человек.
В аэропорт Алма-Аты прибыло много машин скорой помощи, пострадавших развозят по больницам.
Названа предварительная причина катастрофы
Предварительная причина катастрофы – отказ двигателя у «Фоккера». Количество погибших увеличилось до 12 человек, уточняет телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, россиян на борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было, сообщает РИА «Новости».
При крушении самолета в Казахстане погибли 10 человек, еще 30 пострадали, сообщает телеграм-канал Baza.
— Он взлетел, получается, круг сделал и упал сразу же, за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа, — комментирует очевидец.
Глава республики выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 декабря 2019 г.
Число жертв выросло
Число жертв увеличилось до 9 человек, передает 360tv.ru. Еще 9 пострадали.
Производство самолетов Fokker-100 завершилось в 1997 году. Всего выпустили 283 таких судна, 6 из них, включая самолет Bek Air, потерпели крушение, пишет РИА «Новости».
Аэропорт Алма-Аты — о хронике крушения
Официальное сообщение от аэропорта Алма-Аты:
— В 07:22 рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия.
Сведений о россиянах на борту разбившегося самолета пока нет.
В МВД республики заявляют, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Самолет рухнул в районе жилого сектора, сейчас там продолжается эвакуация людей. Работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.
Местные СМИ сообщают, что на борту было 100 пассажиров и 5 членов экипажа.
Еще одно видео с места ЧП.
Полеты самолетов того типа, что сегодня разбился в Алма-Ате, приостановлены, сообщили в Мининдустрии Казахстана. Известно, что в парке авиакомпании Bek Air состоят Fokker-100.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин создал правительственную комиссию для расследования ЧП, передает РИА «Новости».
Первое видео с места катастрофы
«Люди просят скорую, а она не едет»: видео с места ЧП.
Фото с места крушения
Первые снимки с места крушения. По данным СМИ, есть выжившие.
Самолет принадлежал авиакомпании Bek Air. При взлете он столкнулся с двухэтажным зданием. Сейчас на месте работают спасатели, передает Mash.