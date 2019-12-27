Среди пострадавших пассажиров рухнувшего в Казахстане самолета — восемь детей

Упавшему в Алма-Ате самолету было 23 года, сообщает веб-сервис Flightradar24, позволяющий наблюдать за положением воздушных судов. Здесь опубликовали последнюю фотографию рухнувшего Fokker-100. Снимок был сделан в июне 2018 года.

«Похоже, что с тех пор самолет был перекрашен», — говорится на сервисе.