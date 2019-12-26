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Происшествия

В Брагино подросток упал с недостроя: что с ребёнком

Ярославский школьник лазал по зданию после уроков

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Школьнику крупно повезло остаться целым и почти невредимым

Школьнику крупно повезло остаться целым и почти невредимым

В Дзержинском районе Ярославля с недостроенного дома упал 16-летний школьник. Это произошло на улице Строителей вечером 25 декабря. Парень лазал в одном из домов, где стройка заглохла некоторое время назад. 

Школьник упал на землю с четвёртого этажа и чудом остался практически невредим. Однако случившимся уже заинтересовались следователи.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области по факту произошедшего проводится доследственная проверка, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Ярославской области. 

По информации 76.RU, подросток хотел совсем отказаться от госпитализации, отделавшись только ушибами. 

В том, как ребёнок попал на стройку, теперь также будет разбираться аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области. 

Недавно в Ярославле вывалился из окна собственной квартиры мальчик-первоклассник. 

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упал с недостроя
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
26 дек 2019 в 09:51

Получил дозу адреналина,у нас же нет аттракциона свободное падение.

Гостья
26 дек 2019 в 09:46

Слава Богу, жив остался!

Гостья
26 дек 2019 в 09:45

И еще Путин! И Единая Россия!