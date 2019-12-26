В Брагино подросток упал с недостроя: что с ребёнком

В Дзержинском районе Ярославля с недостроенного дома упал 16-летний школьник. Это произошло на улице Строителей вечером 25 декабря. Парень лазал в одном из домов, где стройка заглохла некоторое время назад.
Школьник упал на землю с четвёртого этажа и чудом остался практически невредим. Однако случившимся уже заинтересовались следователи.
— Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области по факту произошедшего проводится доследственная проверка, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Ярославской области.
По информации 76.RU, подросток хотел совсем отказаться от госпитализации, отделавшись только ушибами.
В том, как ребёнок попал на стройку, теперь также будет разбираться аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.
Недавно в Ярославле вывалился из окна собственной квартиры мальчик-первоклассник.