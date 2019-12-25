Сэкономили на «Струне»: жители взорвавшегося в Ярославле дома боятся за свои жизни. Фото с места ЧП

Жители подъезда, где взорвался газ, боятся возвращаться в квартиры Фото: Екатерина Лещенкова

Власти Ярославля решили заселять подъезд дома на улице Панина, где в ночь на 1 декабря рванул газ. Об этом жителям сообщили на собрании в администрации Дзержинского района в понедельник, 23 декабря.

Заселять будут по очереди — сначала жильцы должны вернуться в наименее пострадавшие квартиры, потом в те, где разрушений больше всего. Между тем люди, хоть и устали скитаться по родным и знакомым, не рады открывшейся перспективе, потому что не верят, что в доме безопасно.

— Наши квартиры только осмотрели. Причем проверяющие будто бы нарочно не замечали трещин, которые пошли по квартирам примерно на третий день после взрыва. Приходилось подводить и показывать. Это называется обследование? — возмущаются жильцы.

Люди жалуются, что никаких актов о безопасности дома им не показали. Диагностический комплекс «Струна», который позволяет отследить колебания элементов здания и сделать выводы о его безопасности, сначала хотели привезти из другого региона, но потом почему-то передумали.

— Сэкономить решили, — предполагают жители.

На потолках и стенах в квартирах трещины. Насколько они глубокие, остается только догадываться Фото: предоставлено жителями

В окне между рамой и подоконником тоже зияет дыра. Фото: предоставлено жителями

Сейчас в квартирах идёт ремонт. Рабочие уже восстановили стену между квартирами, рухнувшую при взрыве газа. Говорят, крепче старой будет. Обещают заштукатурить и трещины. Только жители опасаются, что после такого ремонта сначала все будет выглядеть нарядно, а через месяц вдруг щели опять расползутся? Заключения-то нет. Кто знает, эти трещины только на штукатурке или вглубь плиты идут?

На свои вопросы люди не получают ответов. Только голословные заверения, что все будет хорошо.

Мы отправили официальный запрос в мэрию. В мэрии отказались отвечать, почему не использовали при проверке дома диагностический комплекс «Струна».



— Данный вопрос уже задавался жителями дома на встрече в администрации. На вопрос отвечал замначальника главного управления МЧС по Ярославской области Артем Белоусов. «Струна» является одним из методов инструментального обследования. Мэрией города заключен контракт с организацией «Ярославльгражданпроект». Ими разработан комплекс мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ после взрыва. Дано экспертное заключение. В настоящее время выполнен первый этап, подписан акт о приемке данных работ, что является основанием для признания строительных конструкций дома безопасными. В проектном решении есть заключение о возможности заселения жителей второго подъезда, за исключением квартир, в которых будут продолжены ремонтно-восстановительные работы. Полный комплекс проектных решений будет разработан до 31 января 2020 года. Восстановительные работы продолжаются под контролем проектной организации, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства мэрии.



Остается надеяться, что те, кто ставит подписи под всеми этими документами, осознают ответственность за свои решения. И еще один момент волнует людей — кто возместит пострадавшим жильцам их имущественные потери. Ведь у людей был сделан ремонт, от которого сейчас мало что осталось. В администрации говорят, что все это можно будет через суд взыскать с виновника аварии. Но он пока не назван, идет следствие.

Рабочие восстановили рухнувшую стену между квартирами Фото: предоставлено жителями