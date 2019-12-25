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Происшествия

В Ярославле 20-летний водитель насмерть задавил пенсионерку

ДТП произошло на Ленинградском проспекте

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ДТП случилось поздним вечером

ДТП случилось поздним вечером

Вчера поздним вечером в Ярославле произошло ДТП. Около половины одиннадцатого на Ленинградском проспекте сбили пешехода. За рулём автомобиля ВАЗ находился 20-летний водитель. Женщине, которая решила перебежать дорогу не по переходу, было 64 года. 

— В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе УМВД. 

Сейчас следственная группа выясняет, что стало причиной ДТП. А в полиции просят пешеходов наклеивать на одежду светоотражающие элементы. Тем более что Брагино этой зимой действительно живёт во тьме

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (8)

Проходил мимо
25 дек 2019 в 12:05

Ага, светоотражайку наклеить. Может нам ещё и по прожектору в руки каждому, чтобы переходя дорогу включать? Когда нормальное освещение улиц в городе будет? Или план по погибшим в ДТП не выполнен, надо любыми силами помочь?

den
25 дек 2019 в 11:41

зaто убийцaм раздолье.. можно безнакaзанно гонять и убивать людей.. а что такого - переходят не там, можно убивaть

den
25 дек 2019 в 11:28

зато убийцам раздолье.. можно безнаказанно гонять и убивать людей.. а что такого - переходят не там, можно убивать