В Ярославле 20-летний водитель насмерть задавил пенсионерку

Вчера поздним вечером в Ярославле произошло ДТП. Около половины одиннадцатого на Ленинградском проспекте сбили пешехода. За рулём автомобиля ВАЗ находился 20-летний водитель. Женщине, которая решила перебежать дорогу не по переходу, было 64 года.



— В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Сейчас следственная группа выясняет, что стало причиной ДТП. А в полиции просят пешеходов наклеивать на одежду светоотражающие элементы. Тем более что Брагино этой зимой действительно живёт во тьме.