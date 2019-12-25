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Происшествия Новый год 2020 в Ярославле

«Горит на работе»: в Ярославле задымился новогодний фонарь. Видео

Горожане обсуждают происшествие в соцсетях

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На улице Андропова в Ярославле задымился новогодний фонарь

На улице Андропова в Ярославле задымился новогодний фонарь

В Ярославле задымился новогодний фонарь на улице Андропова. Видео происшествия выложили в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

— Это произошло вечером 24 декабря. Снимал мой друг. Он позвонил в диспетчерскую службу мэрии и сообщил о ЧП, — рассказал выложивший видео в соцсети Константин Луценко.

Видео: Константин Луценко, «Жесть Ярославль» / Vk.com

По словам очевидцев, дымил только один фонарь — тот, от которого идут провода к большой гирлянде.

— Горит на работе! — комментируют под постом.

Впрочем, кое-кто из ярославцев предположил, что на видео не дым, а испарение влаги с теплого фонаря. Надеемся, специалисты проверят светильник и, если потребуется, починят.

Напомним, недавно в Ярославле ветром сдуло новогодние инсталляции у ТЮЗа.

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фонарьНовый годпроисшествие
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