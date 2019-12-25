«Горит на работе»: в Ярославле задымился новогодний фонарь. Видео

— Это произошло вечером 24 декабря. Снимал мой друг. Он позвонил в диспетчерскую службу мэрии и сообщил о ЧП, — рассказал выложивший видео в соцсети Константин Луценко.

В Ярославле задымился новогодний фонарь на улице Андропова. Видео происшествия выложили в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дымил только один фонарь — тот, от которого идут провода к большой гирлянде.



— Горит на работе! — комментируют под постом.



Впрочем, кое-кто из ярославцев предположил, что на видео не дым, а испарение влаги с теплого фонаря. Надеемся, специалисты проверят светильник и, если потребуется, починят.

