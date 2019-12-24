«Двенашка» в мясо: в Рыбинске столкнулись легковушка и пассажирский автобус

Страшная авария на Переборском тракте в Рыбинске

Серьезное ДТП произошло вечером 24 декабря в Рыбинске Ярославской области. На Переборском тракте в района домов № 12, 13 по улице Бабушкина столкнулись ВАЗ-2112 и пассажирский рейсовый автобус маршрута № 3. Сразу после аварии на дороге растянулась огромная пробка.



— Проезжали мимо. "Двенашка" в мясо, — сообщили в соцсетях очевидцы.

