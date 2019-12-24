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«Двенашка» в мясо: в Рыбинске столкнулись легковушка и пассажирский автобус

Пострадал водитель ВАЗа

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Страшная авария на Переборском тракте в Рыбинске

Страшная авария на Переборском тракте в Рыбинске

Серьезное ДТП произошло вечером 24 декабря в Рыбинске Ярославской области. На Переборском тракте в района домов № 12, 13 по улице Бабушкина столкнулись ВАЗ-2112 и пассажирский рейсовый автобус маршрута № 3. Сразу после аварии на дороге растянулась огромная пробка.

— Проезжали мимо. "Двенашка" в мясо, — сообщили в соцсетях очевидцы.

Столкнулись автобус и ВАЗ-2112

Столкнулись автобус и ВАЗ-2112

После удара ЛиАЗ съехал в кювет

После удара ЛиАЗ съехал в кювет

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Ярославской области, ВАЗ выехал навстречу автобусу. От удара автобус съехал в кювет. Известно, что пострадал водитель легковушки. С травмами его доставили в больницу. Пострадавших среди пассажиров автобуса, к счастью, не оказалось.

Напомним, также 24 декабря при столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина.

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ДТП
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