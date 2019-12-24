«Двенашка» в мясо: в Рыбинске столкнулись легковушка и пассажирский автобус

Серьезное ДТП произошло вечером 24 декабря в Рыбинске Ярославской области. На Переборском тракте в района домов № 12, 13 по улице Бабушкина столкнулись ВАЗ-2112 и пассажирский рейсовый автобус маршрута № 3. Сразу после аварии на дороге растянулась огромная пробка.
— Проезжали мимо. "Двенашка" в мясо, — сообщили в соцсетях очевидцы.
По предварительной информации пресс-службы УМВД по Ярославской области, ВАЗ выехал навстречу автобусу. От удара автобус съехал в кювет. Известно, что пострадал водитель легковушки. С травмами его доставили в больницу. Пострадавших среди пассажиров автобуса, к счастью, не оказалось.
Напомним, также 24 декабря при столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина.