Влетел в припаркованный грузовик: на окружной в Переславле погиб водитель

Сегодня утром на окружной дороге Переславля-Залесского погиб водитель синей «семёрки». 64-летний мужчина около восьми часов утра влетел под припаркованный на обочине грузовик «Скания».

ВАЗ попал точно под кузов большегруза.

— Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Тело водителя вырезали из машины спасатели ярославского МЧС.

20 декабря на этой же дороге под грузовик попала «семёрка», в которой ехали четыре человека, трое — сотрудники детского сада, погибли на месте. А сегодня на полчаса раньше влетел под грузовик водитель «Рено» с пассажиркой на даниловской дороге: мужчина не выжил.