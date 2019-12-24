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Происшествия

Влетел в припаркованный грузовик: на окружной в Переславле погиб водитель

Мужчина ехал за рулём «семёрки»

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Водитель погиб до приезда врачей&nbsp;

Водитель погиб до приезда врачей 

Сегодня утром на окружной дороге Переславля-Залесского погиб водитель синей «семёрки». 64-летний мужчина около восьми часов утра влетел под припаркованный на обочине грузовик «Скания». 

ВАЗ попал точно под кузов большегруза.

— Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — уточнили в УМВД по Ярославской области. 

Тело водителя вырезали из машины спасатели ярославского МЧС. 

20 декабря на этой же дороге под грузовик попала «семёрка», в которой ехали четыре человека, трое — сотрудники детского сада, погибли на месте. А сегодня на полчаса раньше влетел под грузовик водитель «Рено» с пассажиркой на даниловской дороге: мужчина не выжил. 

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ДТП на окружнойДТП с погибшим
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
24 дек 2019 в 18:12

пора делать ограничения скорости на переславской окружной до 70 км /ч

Гость
24 дек 2019 в 14:51

Просто надо делать стоянки для отдыха водителей большегрузов . И не зачем ездить по обочинам . Ведь не просто так полоса " сплошная " нанесена на дорогу . Родным соболезнования , а водителям не спешите пожалуйста особенно в темное время .

den
24 дек 2019 в 13:44

тише едешь - дальше будешь