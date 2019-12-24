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Происшествия Привязывали ребёнка к столбу

Следователи исполнили мечту мальчика, которого родители привязывали за шею к столбу

Малыш из Ярославской области настрадался, живя с приёмными мамой и папой

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Малыш снова счастливо улыбается! Отец ребенка попросил молиться за них

Малыш снова счастливо улыбается! Отец ребенка попросил молиться за них

Этому малышу из Ярославской области пришлось в жизни несладко. 4-летний мальчишка попал в ужасную историю – родители, наказывая за озорство, привязывали его к столбу. Перед Новым годом мальчишку навестили следователи. И исполнили его большую мечту.

- Сотрудники следственного управления узнали у мальчика, какое желание в этом году он адресовал Деду Морозу, и с огромной радостью исполнили его. Сотрудники следственного управления подарили мальчику велосипед, о котором он мечтал, - рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Скандал разразился летом, когда узналось, что в Мышкинском районе приемные родители использовали жестокие способы наказания для ребенка. За то, что малыш без спроса таскал конфеты и побирался по соседям, они привязывали его за шею к столбу.

Теперь приемная мать мальчика находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд. Мальчик изъят из семьи. У, как говорят в следственном комитете, у него сейчас всё хорошо.

- Малыш живёт в хороших, безопасных условиях, его окружают любящие и заботливые люди, - рассказали следователи.

После того, как история всплыл наружу, мы съездили в дом, где так наказывали ребенка. Глава семейства объяснил, почему они с женой решили именно так учить малыша уму-разуму.

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привязали ребенка
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 дек 2019 в 13:13

"В хороших, безопасных условиях, его окружают любящие и заботливые люди", - так теперь нынче пишут про детдом?