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Происшествия

«Два тела лежали на дороге»: водитель «Рено» попал в смертельное ДТП под Даниловом

На трассе в Ярославской области столкнулись грузовики и легковушка

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В легковушке погиб водитель&nbsp;

В легковушке погиб водитель 

Сегодня утром в Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе М-8. Авария случилась около 07:20 под Даниловым, где столкнулись два грузовика - «Камаз» и «Мерседес», а в них следом влетел легковой автомобиль «Рено», за рулём которого был 64-летний мужчина. 

— Два тела лежали на дороге — мужчина и женщина, — рассказал проезжавший мимо водитель Сергей Морозов. — У фуры удар в левую часть морды пришёлся, видимо, у «Рено» морда и весь правый бок стёсаны.

От легковушки мало, что осталось

От легковушки мало, что осталось

Позже в дежурной службе УМВД сообщили, что водитель легковушки не выжил в этой аварии, мужчина умер до приезда бригады скорой. Состояние пассажирки пока не уточняется, но среди погибших она не числится. 

— Следователи ещё работают на месте. По предварительной информации, столкнулись два грузовика и в них въехал автомобиль «Рено», — уточнили в УМВД по Ярославской области. 

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ДТПавария с погибшимДТП с грузовиком
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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
24 дек 2019 в 12:52

"— Два тела лежали на дороге — мужчина и женщина,"
Как то странно для 76, не пенсионеры или директор и бухгалтер, а мужчина и женщина.