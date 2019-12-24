«Два тела лежали на дороге»: водитель «Рено» попал в смертельное ДТП под Даниловом

Сегодня утром в Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе М-8. Авария случилась около 07:20 под Даниловым, где столкнулись два грузовика - «Камаз» и «Мерседес», а в них следом влетел легковой автомобиль «Рено», за рулём которого был 64-летний мужчина.

— Два тела лежали на дороге — мужчина и женщина, — рассказал проезжавший мимо водитель Сергей Морозов. — У фуры удар в левую часть морды пришёлся, видимо, у «Рено» морда и весь правый бок стёсаны.