«Два тела лежали на дороге»: водитель «Рено» попал в смертельное ДТП под Даниловом

Сегодня утром в Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе М-8. Авария случилась около 07:20 под Даниловым, где столкнулись два грузовика - «Камаз» и «Мерседес», а в них следом влетел легковой автомобиль «Рено», за рулём которого был 64-летний мужчина.
— Два тела лежали на дороге — мужчина и женщина, — рассказал проезжавший мимо водитель Сергей Морозов. — У фуры удар в левую часть морды пришёлся, видимо, у «Рено» морда и весь правый бок стёсаны.
Позже в дежурной службе УМВД сообщили, что водитель легковушки не выжил в этой аварии, мужчина умер до приезда бригады скорой. Состояние пассажирки пока не уточняется, но среди погибших она не числится.
— Следователи ещё работают на месте. По предварительной информации, столкнулись два грузовика и в них въехал автомобиль «Рено», — уточнили в УМВД по Ярославской области.