В Ярославле гигантская лужа поглотила две машины

Это место в Брагино в Ярославле просто какое-то мистическое. Опасно сюда соваться на машине. Сегодня в гигантской луже на магистрали у Волгоградской увязли два автомобиля. Накренились набок и прочно встали в воде.



Фото выложили в группу «Местоположение ДПС — Ярославль».



— Там всегда это море было, так оно ещё не такое глубокое. Я на «Дастере» там по фары плюхнулся, — написал в группе Илья Дегтярев.



— Здесь всегда яма. Фуры то и дело таскают друг друга, — подтвердила Елена Шитякова.



Видимо, в сезон декабрьских дождей лужи регулярно утаскивают автомобили. Только вчера на улице Строителей так же провалилась машина.