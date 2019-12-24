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Происшествия

В Ярославле гигантская лужа поглотила две машины

И ещё одну вчера

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Просто картина!

Просто картина!

Это место в Брагино в Ярославле просто какое-то мистическое. Опасно сюда соваться на машине. Сегодня в гигантской луже на магистрали у Волгоградской увязли два автомобиля. Накренились набок и прочно встали в воде.

Фото выложили в группу «Местоположение ДПС — Ярославль».

— Там всегда это море было, так оно ещё не такое глубокое. Я на «Дастере» там по фары плюхнулся, — написал в группе Илья Дегтярев.

— Здесь всегда яма. Фуры то и дело таскают друг друга, — подтвердила Елена Шитякова.

Видимо, в сезон декабрьских дождей лужи регулярно утаскивают автомобили. Только вчера на улице Строителей так же провалилась машина.

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ДТПлужа
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КОММЕНТАРИИ (12)

Миронов Д.Ю.
24 дек 2019 в 11:47

Лужа сделана по спец. заказу по просьбам жильцов в рамках программы губернатора ЯО "Безопасные и качественный дороги"

Благодарностей не надо.

Николай
24 дек 2019 в 11:45

Ярославль одна большая яма с лужами))) и вина тому наше доблестное руководство)

Гость
24 дек 2019 в 13:12

Глобальное потепление - вот причина, без него бы все замерзло, и никто ничего не заметил 😜