Возвращался из полиции и пропал: в Ярославле ищут 35-летнего мужчину

Мужчина с субботы не выходит на связь с семьей

В Ярославле родные ищут пропавшего 35-летнего мужчину. Алексей Монахов исчез в субботу, 21 декабря во Фрунзенском районе.



- Он выпивал до этого дома. Его забрали во Фрунзенский РОВД, хотели отправить в больницу. Но он написал отказ. Около 16 часов пошел домой. Последний раз его видели возле школы искусств во Фрунзенском районе, - рассказали близкие мужчины.



С собой у Алексея не было ни документов, ни телефона. Родные говорят, что у мужчины могут быть провалы в памяти. Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить родным.

