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Возвращался из полиции и пропал: в Ярославле ищут 35-летнего мужчину

Алексей Монахов не выходил на связь с родными с субботы

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Мужчина с субботы не выходит на связь с семьей

Мужчина с субботы не выходит на связь с семьей

В Ярославле родные ищут пропавшего 35-летнего мужчину. Алексей Монахов исчез в субботу, 21 декабря во Фрунзенском районе.

- Он выпивал до этого дома. Его забрали во Фрунзенский РОВД, хотели отправить в больницу. Но он написал отказ. Около 16 часов пошел домой. Последний раз его видели возле школы искусств во Фрунзенском районе, - рассказали близкие мужчины.

С собой у Алексея не было ни документов, ни телефона. Родные говорят, что у мужчины могут быть провалы в памяти. Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить родным.

На вид Алексею 35 лет, рост около 165 сантиметров. Из особых примет - рыжая борода. Он был одет в черную шапку, желтую куртку, коричневые штаны.

Напомним, 16-летняя школьница, которую несколько дней искал весь Ярославль, нашлась. Ее мама рассказала, где пропадала дочь.

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