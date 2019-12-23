В Ярославле шестеро полицейских поймали и попытались одеть голую девушку на улице

В Ярославле сегодня, 23 декабря, полицейским пришлось одевать девушку, вышедшую голой на улицу. Она стояла на Московском проспекте без одежды и что-то кричала. Это видно на кадрах, которые разместили в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте». Сотрудники полиции, которые в этот момент проезжали мимо, оказали девушке помощь. Мужчины остановили служебный автомобиль, вышли и пытались ее одеть. На кадрах видно, что девушка была настроена не очень миролюбиво, поэтому сопротивлялась и кричала, пока полицейские прикрывали ее одеждой и пытались надеть на неё платье.

