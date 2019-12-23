23 декабря понедельник
СЕЙЧАС +4°С
usd 62.41
eur 69.38
СЕЙЧАС +4°С
usd 62.41
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле шестеро полицейских поймали и попытались одеть голую девушку на улице

Обнажённую барышню заметили на Московском проспекте

4 077
14 Обсудить

Поделиться

Девушка кричала и не хотела одеваться&nbsp;

Девушка кричала и не хотела одеваться 

В Ярославле сегодня, 23 декабря, полицейским пришлось одевать девушку, вышедшую голой на улицу. Она стояла на Московском проспекте без одежды и что-то кричала. Это видно на кадрах, которые разместили в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте». Сотрудники полиции, которые в этот момент проезжали мимо, оказали девушке помощь. Мужчины остановили служебный автомобиль, вышли и пытались ее одеть. На кадрах видно, что девушка была настроена не очень миролюбиво, поэтому сопротивлялась и кричала, пока полицейские прикрывали ее одеждой и пытались надеть на неё платье.

— Наряд патрульно-постовой службы, находящийся на маршруте, обратил внимание на неадекватное поведение девушки, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Они вызвали бригаду скорой помощи.

Медики увезли девушку.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 4
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

голая девушкаполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

гость
23 дек 2019 в 16:48

Недалеко от Св.Георгий?Скорей передоз,или психоз.

яна
23 дек 2019 в 17:43

Я РЯДОМ ЖИВУ!ЭТО ППЦ.ПОД ЧЕМ ТО ?

!!! Рева !!! Люционер
23 дек 2019 в 17:00

Шестеро полицейских на одну девчонку! Я живу в самой безопасной стране мира..))