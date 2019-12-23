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«Чудо, что никого не прибило»: в Ярославле от исторического моста отвалились кирпичи и штукатурка

Градозащитница рассказала, что нужно срочно делать с разрушающейся конструкцией

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Семёновский мост находится на пересечении Красного съезда и Волжской набережной

Семёновский мост находится на пересечении Красного съезда и Волжской набережной

В историческом центре Ярославля обвалились кирпичи и штукатурка с Семёновского моста. Конструкция относится к памятникам истории и архитектуры федерального значения.

— На фотографии видно, что кирпич на облицовочной кладке намок и начинает отслаиваться, — уверена градозащитница Елена Богданова. — Надо проводить обследование конструкции моста, восстанавливать гидроизоляцию. Если срочно не выполнить эти работы, то гости Ярославля будут через руины пробираться от здания речного вокзала к экскурсионным автобусам.

Семёновский мост был построен в 1820 году, последний раз его ремонтировали в начале 2000-х. На многих участках кирпич был заменён на монолитный железобетон. Конструкция относится к памятникам истории и архитектуры федерального значения.

— Кирпичи и штукатурка рухнули прямо в том месте, где ездят машины и ходят люди, — говорит очевидец Матвей Карпов. — Чудо, что никого не прибило.

В прошлом году в Ярославле обсуждали разрушающуюся губернаторскую беседку на Волжской набережной.

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памятникархитектураЮНЕСКО
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
23 дек 2019 в 14:41

Подождите. Волков просто еще не придумал, кого из горожан начать обирать за не отремонтированный городскими властями мост. Дайте человеку подумать. Думаете, просто что ли взять и перевести стрелки на тех, кто ни при чём?

гость
23 дек 2019 в 14:55

Блин,только в субботу с коляской там проезжали.Ведь там только ремонт закончили.😱😱😱

Гость
23 дек 2019 в 14:48

Так мостоотряд 6 делал. Все что они делали все разваливается. Самый коррупционный мостоотряд в стране на мой взгляд.