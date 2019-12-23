«Чудо, что никого не прибило»: в Ярославле от исторического моста отвалились кирпичи и штукатурка

— На фотографии видно, что кирпич на облицовочной кладке намок и начинает отслаиваться, — уверена градозащитница Елена Богданова. — Надо проводить обследование конструкции моста, восстанавливать гидроизоляцию. Если срочно не выполнить эти работы, то гости Ярославля будут через руины пробираться от здания речного вокзала к экскурсионным автобусам.

В историческом центре Ярославля обвалились кирпичи и штукатурка с Семёновского моста. Конструкция относится к памятникам истории и архитектуры федерального значения.

Семёновский мост был построен в 1820 году, последний раз его ремонтировали в начале 2000-х . На многих участках кирпич был заменён на монолитный железобетон. Конструкция относится к памятникам истории и архитектуры федерального значения.

— Кирпичи и штукатурка рухнули прямо в том месте, где ездят машины и ходят люди, — говорит очевидец Матвей Карпов. — Чудо, что никого не прибило.

В прошлом году в Ярославле обсуждали разрушающуюся губернаторскую беседку на Волжской набережной.

