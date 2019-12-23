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Из-за портфеля восьмиклассницы эвакуировали школу: что происходит на месте ЧП

Все подробности и видео с места происшествия в Ярославле

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На месте работают медики, полиция ,спасатели

На месте работают медики, полиция ,спасатели

Сегодня в Ярославле эвакуировали школу № 52 на улице Саукова за Волгой. Детей и педагогов вывели на улицу. 

Мы ведем трансляцию с места ЧП.

Что нашли в школе, пока непонятно. Сами дети говорят, что насторожило что-то в портфеле восьмиклассницы.

На месте работают реанимация, полиция, пожарные.

Сейчас должна была начаться вторая смена. Всех вывели за территорию школы.

Учителя отправляют детей в соседнюю гимназию, чтобы на улице не мёрзли.

— Мой класс ел в столовой, когда началась эвакуация, — рассказывает одна из учительниц. — Я им сказала, чтобы быстрее доедали котлеты, потому что на улице холодно, да и кто знает, когда их запустят.

Дети далеко не уходят.

Учителя тоже стоят у школы.

— Паники не было, — сказали школьники. — Говорят, учения.

В здании школы пока ничего не нашли. Кинологи решили исследовать ещё и подвал.

На месте работают полицейские.

Оцепление снято. В школе не нашли ничего опасного.

Завершаем трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Вива
23 дек 2019 в 14:12

Наверно довели учетиля до ручки....

гость
23 дек 2019 в 13:54

Реанимация работает? Кого реанимируют?

Гость
23 дек 2019 в 13:46

дожили((( при СССР такой хрени не было