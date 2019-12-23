Из-за портфеля восьмиклассницы эвакуировали школу: что происходит на месте ЧП

Что нашли в школе, пока непонятно. Сами дети говорят, что насторожило что-то в портфеле восьмиклассницы.
На месте работают реанимация, полиция, пожарные.
Сейчас должна была начаться вторая смена. Всех вывели за территорию школы.
Учителя отправляют детей в соседнюю гимназию, чтобы на улице не мёрзли.
— Мой класс ел в столовой, когда началась эвакуация, — рассказывает одна из учительниц. — Я им сказала, чтобы быстрее доедали котлеты, потому что на улице холодно, да и кто знает, когда их запустят.
Дети далеко не уходят.
Учителя тоже стоят у школы.
— Паники не было, — сказали школьники. — Говорят, учения.
В здании школы пока ничего не нашли. Кинологи решили исследовать ещё и подвал.
На месте работают полицейские.
Оцепление снято. В школе не нашли ничего опасного.
Завершаем трансляцию.