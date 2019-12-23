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Происшествия

В Ярославской области депутат нашла объеденный труп мужчины

Сейчас к месту едут сотрудники полиции и Следственного комитета

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Депутат со своими единомышленниками искала бездомную собаку

Депутат со своими единомышленниками искала бездомную собаку

Депутат сельского поселения Кузнечиха и экоактивистка Анна Головина сегодня отправилась со своими единомышленниками на поиски бездомной собаки. Собаку нашли. Но не только её.

— Недалеко от поворота с трассы М-8 на левобережный Тутаев мы нашли объеденный труп мужчины, — рассказала Анна Головина. — Тело лежало в 40 метрах от дороги.

Сейчас к месту едут сотрудники полиции и Следственного комитета. Официальные комментарии силовики обещают предоставить чуть позже, когда разберутся в произошедшем на месте.

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КОММЕНТАРИИ (10)

23 дек 2019 в 13:45

Бездомная, но не голодная!

сосед по палате
23 дек 2019 в 13:26

все мои соседи удивляются:
а с какой целью были организованы поиски БЕЗДОМНОЙ собаки?
и не являлась ли сия организация, прикрытием, для обнаружения "объеденного трупа"?
кто был инициатором и автором бессмысленной идеи поиска собаки?

Гость
23 дек 2019 в 13:25

Михаил, не находите кощунственным сей заголовок? Ведь это чей-то сын, муж, отец😂