В Ярославской области депутат нашла объеденный труп мужчины

Депутат сельского поселения Кузнечиха и экоактивистка Анна Головина сегодня отправилась со своими единомышленниками на поиски бездомной собаки. Собаку нашли. Но не только её.



— Недалеко от поворота с трассы М-8 на левобережный Тутаев мы нашли объеденный труп мужчины, — рассказала Анна Головина. — Тело лежало в 40 метрах от дороги.



Сейчас к месту едут сотрудники полиции и Следственного комитета. Официальные комментарии силовики обещают предоставить чуть позже, когда разберутся в произошедшем на месте.