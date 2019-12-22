Ударили бабушку и уехали: ярославцы обсуждают неоднозначное ДТП

На одной из улиц Ярославля вчера под колесами едва не оказалась бабушка, которой на вид, по словам очевидцев, 80 лет. Она стояла на дороге около парковки, когда белый внедорожник сдавал назад. Судя по всему, водитель иномарки не заметил пенсионерку. На небольшой скорости он ударил ее. Бабушка устояла на ногах. После произошедшего пенсионерка подошла к окну с пассажирской стороны и что-то сказала. Через пару секунд водитель уже уехал с места ДТП. Видео аварии появилось в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Мнение ярославцев об этом происшествии разошлось. Одни считают, что пенсионерка виновата сама, потому что должна была осторожнее вести себя на дороге.



— Бабушка стояла в слепой зоне авто! И какую помощь ей оказывать?! — возмутился Николай Дугов.



— Когда моя свекровь упала в гололед, ей помог подняться мужчина и предложил довести до дома, — рассказала Нелли Корнева. — Может, потому что она не агрессивная? Вот простите, но не увидела из-за чего здесь скорую и полицию вызывать.



Другие же говорят, что водитель должен отвечать за то, что едва не сбил старушку с ног.



— Факт наезда на пешехода есть. И банально, но если будет вызван наряд ДПС и просмотрены записи с камер, водителю грозит лишение прав или штраф. Все же факт наезда на пешехода есть, — написал в группе Андрей Орлов.



Есть и те ярославцы, которые считают, что виноваты обе стороны.



— Почему бабка стоит на дороге и почему водитель смотрит только в боковые зеркала? Смотри, да в салонное поглядывай. Ничего тут серьёзного нет. Будет что с соседками пообсуждать. Если плохо слышишь от возраста — так зачем стоишь на проезжей части. Хорошо ещё через проспект не побежала. А то же они перекрестятся, глаза закроют и бегут. Неужели из-за этого ДТП теперь лишение? — возмутился Рома Мордашов.

