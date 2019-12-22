Вспыхнула, пока все спали: в Ярославле загорелась машина

В Ярославле на улице Панина около дома № 36 сегодня, 22 декабря, ночью вспыхнула машина. Это произошло поздней ночью в 01:46, когда хозяева автомобиля спали. На место сразу выехали пожарные. На двух машинах девять человек из МЧС, они оперативно приехали в Брагино и начали тушить авто. С огнем справились довольно быстро, потому что уже в 02:23 пожар потушили. Однако, несмотря на это, авто выгорело. Теперь на нем не поездишь.



— К счастью, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Причины пожара устанавливаются.

