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УМВД проверяет информацию о полицейском, выстрелившем в задержанного в Ярославле

Появились данные, что инцидент произошел прямо в региональном «сером» доме

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Проверяется информация о том, что полицейский в Ярославле выстрелил в голову задержанного

Проверяется информация о том, что полицейский в Ярославле выстрелил в голову задержанного

Появилась информация, что в Ярославле сотрудник полиции выстрелил из травматического пистолета в задержанного. Произошло это 21 декабря якобы прямо в главном здании УМВД на Республиканской улице.

— Оперативный сотрудник выстрелил из травматического оружия в задержанного и попал в голову. Задержанный жив. Информация проверяется, — сообщила на своей страничке в Фейсбуке юрист фонда Общественный вердикт Ирина Бирюкова.

Пока нет точных данных, соответствует ли сообщение действительности.

— Проводится проверка информации, которая размещена в СМИ и соцсетях, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Мы следим за темой.

Обновление информации на 20 часов 09 минут

— Информация, размещенная в сети Интернет, не соответствует действительности, — сообщили в УМВД России по Ярославской области после проведенной проверки.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
21 дек 2019 в 20:26

Сплетни публикуете ? Куда катитесь ?

гость
21 дек 2019 в 19:45

Сериал "Ярославль",выпуск 2016.