УМВД проверяет информацию о полицейском, выстрелившем в задержанного в Ярославле

Проверяется информация о том, что полицейский в Ярославле выстрелил в голову задержанного

Появилась информация, что в Ярославле сотрудник полиции выстрелил из травматического пистолета в задержанного. Произошло это 21 декабря якобы прямо в главном здании УМВД на Республиканской улице.



— Оперативный сотрудник выстрелил из травматического оружия в задержанного и попал в голову. Задержанный жив. Информация проверяется, — сообщила на своей страничке в Фейсбуке юрист фонда Общественный вердикт Ирина Бирюкова.



Пока нет точных данных, соответствует ли сообщение действительности.



— Проводится проверка информации, которая размещена в СМИ и соцсетях, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

