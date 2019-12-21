УМВД проверяет информацию о полицейском, выстрелившем в задержанного в Ярославле

Появилась информация, что в Ярославле сотрудник полиции выстрелил из травматического пистолета в задержанного. Произошло это 21 декабря якобы прямо в главном здании УМВД на Республиканской улице.
— Оперативный сотрудник выстрелил из травматического оружия в задержанного и попал в голову. Задержанный жив. Информация проверяется, — сообщила на своей страничке в Фейсбуке юрист фонда Общественный вердикт Ирина Бирюкова.
Пока нет точных данных, соответствует ли сообщение действительности.
— Проводится проверка информации, которая размещена в СМИ и соцсетях, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Мы следим за темой.
Обновление информации на 20 часов 09 минут
— Информация, размещенная в сети Интернет, не соответствует действительности, — сообщили в УМВД России по Ярославской области после проведенной проверки.