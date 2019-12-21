Что известно о состоянии женщины, выжившей в ДТП с тремя погибшими под Переславлем

Стало известно о состоянии Ольги Шараповой, выжившей в ДТП с тремя погибшими под Переславлем-Залесским Ярославской области. Периодически появляются слухи, что она скончалась. К счастью, это не так.



— Женщина жива, но находится в тяжелом состоянии, — говорят врачи.



Все, кто слышал об этом ДТП, желают пострадавшей выздоровления. И скорбят о погибших.



— Не унять боль утраты, — написала в группе «Переславль Live» во «ВКонтакте» Татьяна Гурьева, которая долгое время работала в детском саду вместе с погибшими. — Ужасная трагедия унесла жизни таких замечательных людей — Головой Галины Николаевны, Старостиной Натальи Юрьевны, Кабанова Сергея. Я шесть лет проработала в берендеевском детском саду № 3 главным бухгалтером. В сентябре этого года я уволилась по уважительной причине. На мое место пришла Наталья Юрьевна Старостина — очень хорошая, милая женщина, отличный специалист. С Галиной Николаевной Головой, заведующей этого детского сада, мы все годы шли вместе — она заведующая, я — главный бухгалтер. Везде вместе — совещания, банки, организации. Такая прекрасная женщина, всегда с улыбкой на лице, добрая, сердечная, всегда подскажет, поможет, если я нуждалась в помощи, оптимист. Сергея Кабанова я запомнила, как человека очень доброго, скромного, отзывчивого. Никогда он ни в чем не отказывал. И вот эта ужасная трагедия унесла жизни троих таких замечательных, простых людей. Три семьи остались без любимых и дорогих их сердцу людей. Я всегда вас буду помнить!