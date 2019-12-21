«Это блокада какая-то!»: в Переславле-Залесском выстроились очереди за питьевой водой

Переславль-Залесский пережил трудное время. Больше суток в городе в кранах не было воды.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра 20–25 метров в секунду, подъёмом волны и взмучиванием воды в Плещеевом озере произошло засорение приёмного фильтра. Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции. В результате чего ограничена подача холодной и горячей воды на территории города, сообщила утром 20 декабря местная администрация.
Воду обещали дать к шести вечера. Но не получилось. На улицах выставили цистерны, куда люди могли подойти за водой. Рядом с ними выстроились огромные очереди. Воду в бутылках сметали и с полок магазинов.
— Это блокада какая-то! — возмущались жители в группе «Наш Переславль».
Проблему удалось устранить только в субботу.
— Система встала на заполнение, примерно через полтора часа выйдет на рабочий режим, постепенно вода начнет поступать во все дома, — сообщил в начале одиннадцатого утра 21 декабря глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.
Правда, на вопрос жителей под этим постом, как не допустить повторения такого в будущем, ответа от властей пока не последовало.