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«Это блокада какая-то!»: в Переславле-Залесском выстроились очереди за питьевой водой

Из городских кранов больше суток не текла ни холодная, ни горячая вода

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Очередь за водой на улице Строителей в Переславле-Залесском вечером 20 декабря

Очередь за водой на улице Строителей в Переславле-Залесском вечером 20 декабря

Переславль-Залесский пережил трудное время. Больше суток в городе в кранах не было воды.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра 20–25 метров в секунду, подъёмом волны и взмучиванием воды в Плещеевом озере произошло засорение приёмного фильтра. Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции. В результате чего ограничена подача холодной и горячей воды на территории города, сообщила утром 20 декабря местная администрация.

Воду обещали дать к шести вечера. Но не получилось. На улицах выставили цистерны, куда люди могли подойти за водой. Рядом с ними выстроились огромные очереди. Воду в бутылках сметали и с полок магазинов.

— Это блокада какая-то! — возмущались жители в группе «Наш Переславль».

Проблему удалось устранить только в субботу.

— Система встала на заполнение, примерно через полтора часа выйдет на рабочий режим, постепенно вода начнет поступать во все дома, — сообщил в начале одиннадцатого утра 21 декабря глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев.

Правда, на вопрос жителей под этим постом, как не допустить повторения такого в будущем, ответа от властей пока не последовало.

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водаПереславль-Залесскийаварии ЖКХ
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КОММЕНТАРИИ (6)

Елена
21 дек 2019 в 15:20

Переславль без воды почти двое суток

Гость
21 дек 2019 в 14:54

А что там случилось? Цунами или землетрясение может?Отчего там нет воды?

Точка
21 дек 2019 в 14:05

Слава Путину урра.