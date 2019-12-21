«Это блокада какая-то!»: в Переславле-Залесском выстроились очереди за питьевой водой

Переславль-Залесский пережил трудное время. Больше суток в городе в кранах не было воды.



— В связи с неблагоприятными погодными условиями, порывами ветра 20–25 метров в секунду, подъёмом волны и взмучиванием воды в Плещеевом озере произошло засорение приёмного фильтра. Для проведения работ по очистке фильтра возникла необходимость остановки насосной станции. В результате чего ограничена подача холодной и горячей воды на территории города, сообщила утром 20 декабря местная администрация.



Воду обещали дать к шести вечера. Но не получилось. На улицах выставили цистерны, куда люди могли подойти за водой. Рядом с ними выстроились огромные очереди. Воду в бутылках сметали и с полок магазинов.

