В ДТП в Переславле погибли трое сотрудников детского сада: что известно к утру субботы. Коротко

— Галина Николаевна 40 лет проработала в системе образования. Всегда была очень активной, жизнерадостной, спортивной. Зимой на лыжах каталась, летом на велосипеде. На свои 63 года не выглядела. Я только вчера ее видела. Мы с ней поболтали, и последние ее слова были: «Не надо ни о чем переживать, будем жить!» — рассказала знакомая погибшей женщины.

Выяснилось, что в ДТП погибли сотрудники берендеевского детского сада № 3 — заведующая берендеевского детского сада № 3 Галина Голова, водитель машины Сергей Кабанов, бухгалтер садика Наталья Старостина. Четвертая пассажирка машины — Ольга Шарапова — после аварии попала в реанимацию.

В результате погибли три человека, одна женщина в реанимации.

Страшная трагедия в Ярославской области. На трассе М-8 в Переславле произошло смертельное ДТП — столкнулись ВАЗ-2107 и фура «Мерседес».

У Галины Головой остался сын, внук. Оба живут в Москве. Остались внуки и у Сергея Кабанова. У Натальи Старостиной родственников в Берендеево нет. Старенькая мама живет на Урале. Сын и внук в Москве.

Куда ехали все четверо, пока неизвестно. Но очевидцы говорят — после аварии по трассе разметало конфеты. Видимо, коллеги везли новогодние подарки.

Вся оперативная информация о ДТП — в нашей хронике.